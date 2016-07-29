За сутки дистанционные мошенники обманули 10 кировчан почти на полтора миллиона рублей.

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Семеро потерпевших от дистанционных мошенников проживают в г. Кирове.

Трое - жители Зуевки, Кильмези и Кирово-Чепецка.

54-летний кировчанин решил купить через интернет звуковой усилитель и акустические колонки. Перевел «продавцу» 5 тысяч рублей, но товар так и не получил.

44-летняя кировчанка продавала через интернет автомобиль. "Покупатель" предложил «перевести предоплату на карту» и выспросил все персональные данные карты, после чего списал с нее более 28 тысяч рублей.

29-летний житель Кирова хотел получить займ и связался через сайт с «финансовой организацией», «работник» которой потребовал оплаты «страховки и госпошлины за выдачу потребительского кредита». В результате кировчанин перевел мошеннику на сотовый телефон 2700 рублей.

Кировчанин, 1988 года рождения в Интернет-магазине заказал сотовый телефон. Распечатав посылку, он увидел, что пришел совсем не тот сотовый, который был заказан.

Кировчанка, 1953 года рождения, перевела дистанционному продавцу 7 тысяч рублей за «памперсы», товар получен не был.

Кировчанка, 1989 года рождения, выходя в Интернет, «поймала вирус» на свой телефон, к номеру которого был подключен «онлайн-банк». Вредоносная программа списала с ее карты почти 49 тысяч рублей.

Житель Зуевки, 1972 года рождения, поверил в «компенсацию морального и материального вреда за ранее приобретенные БАДы» и перечислил мошенникам за «оплату услуг адвоката, инкассатора, за судебные издержки» более 222 тысяч рублей.

Житель Кирово-Чепецка, 1976 года рождения, поверил в «выигрыш в лотерее» т лишился 2600 рублей.

66-летняя пенсионерка из одной из деревень Кильмезского района продолжительное время «играла на бирже». Преступник «оказывал ей брокерские услуги по покупке-продаже акций». В результате потерпевшая перевела мошенникам 1 млн. 100 тысяч рублей.

по информации УМВД по Кировской области