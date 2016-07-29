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За сутки дистанционные мошенники обманули 10 кировчан почти на полтора миллиона рублей.

Сегодня, 14:52 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Семеро потерпевших от дистанционных мошенников проживают в г. Кирове.
 
Трое - жители Зуевки, Кильмези и Кирово-Чепецка.
 
54-летний кировчанин решил купить через интернет звуковой усилитель и акустические колонки. Перевел «продавцу» 5 тысяч рублей, но товар так и не получил.
 
44-летняя кировчанка продавала через интернет автомобиль. "Покупатель" предложил «перевести предоплату на карту» и выспросил все персональные данные карты, после чего списал с нее более 28 тысяч рублей.
 
29-летний житель Кирова хотел получить займ и связался через сайт с «финансовой организацией», «работник» которой потребовал оплаты «страховки и госпошлины за выдачу потребительского кредита». В результате кировчанин перевел мошеннику на сотовый телефон 2700 рублей.
 
Кировчанин, 1988 года рождения в Интернет-магазине заказал сотовый телефон. Распечатав посылку, он увидел, что пришел совсем не тот сотовый, который был заказан.
 
Кировчанка, 1953 года рождения, перевела дистанционному продавцу 7 тысяч рублей за «памперсы», товар получен не был.
 
Кировчанка, 1989 года рождения, выходя в Интернет, «поймала вирус» на свой телефон, к номеру которого был подключен «онлайн-банк». Вредоносная программа списала с ее карты почти 49 тысяч рублей.
 
Житель Зуевки, 1972 года рождения, поверил в «компенсацию морального и материального вреда за ранее приобретенные БАДы» и перечислил мошенникам за «оплату услуг адвоката, инкассатора, за судебные издержки» более 222 тысяч рублей.
 
Житель Кирово-Чепецка, 1976 года рождения, поверил в «выигрыш в лотерее» т лишился 2600 рублей.
 
66-летняя пенсионерка из одной из деревень Кильмезского района продолжительное время «играла на бирже». Преступник «оказывал ей брокерские услуги по покупке-продаже акций». В результате потерпевшая перевела мошенникам 1 млн. 100 тысяч рублей.
 
по информации УМВД по Кировской области


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