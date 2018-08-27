В Пижанском районе на пожаре погибли три человека.
По факту пожара в Пижанском районе, унесшего жизни трех человек, проводится доследственная проверка.
ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района.
Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь полностью уничтожил крышу дома, пристрой, почти полностью сгорели стены.
В ходе разбора пожара были обнаружены тела трех человек: женщины и двух мужчин.
Сотрудники Советского МСО проводят осмотр места происшествия, выясняются причины пожара и причины смерти потерпевших, проверяются различные версии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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