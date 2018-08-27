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Новости / Происшествия

В Пижанском районе на пожаре погибли три человека.

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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По факту пожара в Пижанском районе, унесшего жизни трех человек, проводится доследственная проверка.
 
ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района.
 
Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь полностью уничтожил крышу дома, пристрой, почти полностью сгорели стены.
 
В ходе разбора пожара были обнаружены тела трех человек: женщины и двух мужчин.
 
Сотрудники Советского МСО проводят осмотр места происшествия, выясняются причины пожара и причины смерти потерпевших, проверяются различные версии.
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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