В Пижанском районе на пожаре погибли три человека.

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По факту пожара в Пижанском районе, унесшего жизни трех человек, проводится доследственная проверка.

ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района.

Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь полностью уничтожил крышу дома, пристрой, почти полностью сгорели стены.

В ходе разбора пожара были обнаружены тела трех человек: женщины и двух мужчин.

Сотрудники Советского МСО проводят осмотр места происшествия, выясняются причины пожара и причины смерти потерпевших, проверяются различные версии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области