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В Кирове увековечили память сотрудника линейного отдела МВД на транспорте, погибшего при исполнении служебного долга

Сегодня, 14:57 | Просмотров: 110 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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К 100-летию транспортной полиции на вокзале станции Киров открыли мемориальную доску сотруднику линейного отдела МВД России на транспорте, погибшему при исполнении служебных обязанностей в 1955 году.
 
 
Старший лейтенант полиции Созинов Серафим Петрович прошёл путь от рядового до старшего оперуполномоченного уголовного розыска. 10 октября 1955 года был назначен на должность начальника линейного отдела милиции на станции Котельнич, но приступить к обязанностям не успел. 16 октября при задержании опасного преступника на перроне вокзала он трагически погиб, заслонив собой пассажиров от пуль.

В Кирове увековечили память сотрудника линейного отдела МВД на транспорте, погибшего при исполнении служебного долга ВАЛЕРИЙ ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ:
«Ему можно было всегда поручить очень важные, ответственные задания и задачи. Неоднократно он поощрялся руководством отдела и отделения. Был награждён знаком "Отличник милиции", имеет фронтовые медали».
 
 
В этом году также была установлена мемориальная доска в Котельниче ещё одному сотруднику, погибшему при исполнении обязанностей. Эти события связаны со 100-летием образования органов внутренних дел на транспорте. Нередко сотрудникам в работе помогают служебные собаки. Обычно это овчарки или лабрадоры.

В Кирове увековечили память сотрудника линейного отдела МВД на транспорте, погибшего при исполнении служебного долга АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Такие собаки обучены на поиски взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Собаками сопровождаются выборочно поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Это Цезарь, ему три года, он обучался с детства, и будет служить железной дороге до восьми лет».
 
 
Они проходят курс розыскной и специальной подготовки, после которого ведут досмотр транспортных средств и грузов, а также камер хранения и бесхозные сумки.


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