В Кирове увековечили память сотрудника линейного отдела МВД на транспорте, погибшего при исполнении служебного долга

К 100-летию транспортной полиции на вокзале станции Киров открыли мемориальную доску сотруднику линейного отдела МВД России на транспорте, погибшему при исполнении служебных обязанностей в 1955 году.
Старший лейтенант полиции Созинов Серафим Петрович прошёл путь от рядового до старшего оперуполномоченного уголовного розыска. 10 октября 1955 года был назначен на должность начальника линейного отдела милиции на станции Котельнич, но приступить к обязанностям не успел. 16 октября при задержании опасного преступника на перроне вокзала он трагически погиб, заслонив собой пассажиров от пуль.
ВАЛЕРИЙ ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ:
«Ему можно было всегда поручить очень важные, ответственные задания и задачи. Неоднократно он поощрялся руководством отдела и отделения. Был награждён знаком "Отличник милиции", имеет фронтовые медали».
В этом году также была установлена мемориальная доска в Котельниче ещё одному сотруднику, погибшему при исполнении обязанностей. Эти события связаны со 100-летием образования органов внутренних дел на транспорте. Нередко сотрудникам в работе помогают служебные собаки. Обычно это овчарки или лабрадоры.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Такие собаки обучены на поиски взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Собаками сопровождаются выборочно поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Это Цезарь, ему три года, он обучался с детства, и будет служить железной дороге до восьми лет».
Они проходят курс розыскной и специальной подготовки, после которого ведут досмотр транспортных средств и грузов, а также камер хранения и бесхозные сумки.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"