СКР: сгоревший дом в Пижанском районе, где погибли 3 человека, подожгли.

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Следственными органами СКР по Кировской области по факту обнаружения тел трех человек в результате пожара, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напомним, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района.

Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил практически все строение.

В ходе разбора пожара были обнаружены тела трех человек: женщины, 1980 года рождения, ее знакомого мужчины, 1987 года рождения и пенсионера, 1954 года рождения, проживавшего в соседней квартире.

В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что причиной пожара мог стать поджог. По версии следствия, в тот вечер между хозяйкой дома и ее 19-летним сыном возник конфликт. После ссоры молодой человек зажигалкой поджог рулон обоев, находящийся на веранде.

Огонь быстро распространился на остальные помещения дома. Убедившись, что пожар охватил все строение, подозреваемый с места преступления скрылся.

Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.