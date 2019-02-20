СКР: сгоревший дом в Пижанском районе, где погибли 3 человека, подожгли.
Следственными органами СКР по Кировской области по факту обнаружения тел трех человек в результате пожара, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Напомним, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района.
Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил практически все строение.
В ходе разбора пожара были обнаружены тела трех человек: женщины, 1980 года рождения, ее знакомого мужчины, 1987 года рождения и пенсионера, 1954 года рождения, проживавшего в соседней квартире.
В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что причиной пожара мог стать поджог. По версии следствия, в тот вечер между хозяйкой дома и ее 19-летним сыном возник конфликт. После ссоры молодой человек зажигалкой поджог рулон обоев, находящийся на веранде.
Огонь быстро распространился на остальные помещения дома. Убедившись, что пожар охватил все строение, подозреваемый с места преступления скрылся.
Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование продолжается.
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