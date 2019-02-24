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Новости / Происшествия

В п. Ганино сгорели несколько хозпостроек и баня.

Сегодня, 09:35 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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Сообщение о возгорании поступило 23 февраля около 21 часа.
 
Пожар разгорался в садоводческом товариществе "Боровое", расположенном в п. Ганино Октябрьского района г. Кирова.
 
По прибытию на место вызова, пожарные обнаружили, что открытым огнем горят баня и несколько хоз. построек на одном из садовых участков.
 
Огонь уже перекидывался на строение, расположенное на соседнем садовом участке. Владельцев садов на месте не оказалось.
 
В результате пожара на двух садовых участках полностью сгорели 2 хоз. постройки, баня, имущество, находившееся в них, частично повреждены огнем строение теплицы и хоз. постройки.
 
Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане.
 
По данному факту пожара в настоящее время проводится проверка.


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