В п. Ганино сгорели несколько хозпостроек и баня.

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Сообщение о возгорании поступило 23 февраля около 21 часа.

Пожар разгорался в садоводческом товариществе "Боровое", расположенном в п. Ганино Октябрьского района г. Кирова.

По прибытию на место вызова, пожарные обнаружили, что открытым огнем горят баня и несколько хоз. построек на одном из садовых участков.

Огонь уже перекидывался на строение, расположенное на соседнем садовом участке. Владельцев садов на месте не оказалось.

В результате пожара на двух садовых участках полностью сгорели 2 хоз. постройки, баня, имущество, находившееся в них, частично повреждены огнем строение теплицы и хоз. постройки.

Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане.

По данному факту пожара в настоящее время проводится проверка.