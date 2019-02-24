В Кирове изъяли большую партию контрафактных детских игрушек.
Продукция с признаками контрафактности была обнаружена на территории оптово-розничной базы на ул. Заводской.
Из незаконного оборота изъято 316 единиц товара на сумму более 60 тысяч рублей.
Это игрушки и детские товары с логотипами компании «Дисней», «Нинтендо» и др., а также мелкая бытовая электроника с логотипами торговых знаков JBL, Beats, Sholl.
Основными признаками контрафактной продукции изъятой продукции являлись: отсутствие лицензионных соглашений с правообладателями торговых знаков; качество изготовления и упаковка не соответствуют стандартам оригинальной продукции; по сравнению с оригинальной продукцией стоимость изъятого занижена в десятки раз.
В настоящее время в отношении двух индивидуальных предпринимателей проводится административное расследование.
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