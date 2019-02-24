В Кирове нашли двух пропавших без вести подростков.
24 февраля в полицию обратилась жительница областного центра с сообщением о том, что сутки назад ее 11-летний сын ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям.
Полицейские опрашивали знакомых и друзей мальчика. Выяснилось, подросток ушел не один. Вместе с ним пропал и его приятель.
На следующий день второй подросток вернулся домой, и родители заявлять в полицию об инциденте не стали. Полицейские опросили мальчика, и он пояснил, что гуляли они втроем. Вся компания ночевала в подъезде одного из домов Кирова.
Таким образом было установлено, что вместе с пропавшим 11-летним школьником находится еще подросток-беглец. Его личность была установлена 25 февраля. Ранним утром в полицию с заявлением о пропаже 14-летнего сына пришла его мать.
В результате поисков оба подростка были найдены сотрудникам ППС в одном из ТЦ в Юго-Западном районе. Их доставили в отдел полиции, где опросят и передадут родителям.
Полиция благодарит неравнодушных граждан, которые приняли участие в поисковых мероприятиях.
по информации УМВД по Кировской области
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