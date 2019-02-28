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Новости / Происшествия

В Подосиновском районе психически больная женщина порезала свою соседку.

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 175 | Версия для печати
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Лузским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Подосиновского района.
 
Инцидент произошел в поселке Скрябино Подосиновского района.
 
Между двумя женщинами, проживающими в соседних квартирах, произошла ссора. Одна из них посчитала, что соседка травит ее газом.
 
В ходе ссоры она несколько раз ударила свою "обидчицу" ножом. Соседка успела забежать в свою квартиру и вызвать медиков.
 
В рамках расследования уголовного дела была проведена экспертиза, которая выявила у нападавшей женщины признаки психического расстройства, она была признана невменяемой.
 
В связи с данным фактом, по завершению расследования, уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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