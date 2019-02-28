В Подосиновском районе психически больная женщина порезала свою соседку.

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Лузским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Подосиновского района.

Инцидент произошел в поселке Скрябино Подосиновского района.

Между двумя женщинами, проживающими в соседних квартирах, произошла ссора. Одна из них посчитала, что соседка травит ее газом.

В ходе ссоры она несколько раз ударила свою "обидчицу" ножом. Соседка успела забежать в свою квартиру и вызвать медиков.

В рамках расследования уголовного дела была проведена экспертиза, которая выявила у нападавшей женщины признаки психического расстройства, она была признана невменяемой.

В связи с данным фактом, по завершению расследования, уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

по информации СУ СКР по Кировской области