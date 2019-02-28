В Самаре задержали мошенника, обманувшего нескольких жителей Кировской области.

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Кировские оперативники при взаимодействии с самарскими коллегами задержали ранее судимого жителя Новосибирской области.

Мужчину подозревают в дистанционном мошенничестве.

В числе его жертв - 80-летний житель. Пенсионер поверил, что "произошел сбой" в работе его банковской карты. Он перезвонил по указанному в пришедшем на сотовый телефон смс номеру телефона и передал незнакомцу все реквизиты своей карты. В итоге со счета пенсионера было похищено 92 тысячи рублей.

По такой же схеме были обмануты два пенсионера из Нововятска. У одного списали 60 тысяч рублей, у второй - 43 тысячи рублей.

Сотрудники 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области установили, что злоумышленник может находиться на территории города Самары.

Выехав в командировку, совместно с местными коллегами полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Новосибирской области, 1984 года рождения.

Мужчину подозревают в 6 эпизодах дистанционных хищений денежных средств кировчан, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

по информации УМВД по Кировской области