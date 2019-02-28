По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой
В таких жутких условиях 3-летний ребенок провел последние дни своей жизни: фото квартиры, в которой девочку без воды и еды оставила умирать собственная мать, опубликовали следователи. По их версии, органы профилактики проблемную семью не замечали. На учете она не состояла и более того - характеризовалась как положительная. Ни у кого не вызвало вопросов и то, что в последний раз ребенка показывали участковому педиатру в 2016 году.
АНДРЕЙ ПЕЧЕНКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СО ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА КИРОВА СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По версии следствия, заведующая данной поликлиники не надлежаще халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей, в результате ребенок более 2х лет был лишен предусмотренного законом медицинского контроля за ее здоровьем».
Заведующая поликлиникой была задержана. Когда эта новость появилась в соцсетях, она тут же вызвала неоднозначную реакцию общественности. Одни считают, что женщина должна понести наказание, другие, наоборот, яро её защищают.
- Врач ЛЕЧИТ! а не занимается розыском людей!
- Ребенок не был два года у врача! Неужели участковый врач и медсестра не забили тревогу??? В конце концов, на прививки должны были вызывать! Ужасно...
- Вот что творят? В первую очередь ответственность за ребенка и за здоровье ребенка на родителях, медицина ни чего не сможет сделать, если родные не хотят. Мать и бабушка - вот главные виновники этого ужаса!!!
- Мы в поликлинике не были 3 года (наблюдаемся в другом месте)...Ни разу за 3 года не звонили, не звали на прививки.
- Виновата наша система. Всех завалили бумажной работой. На всё остальное уже не хватает времени. Врачей не хватает, количество пациентов на участок зашкаливает.
Ни чиновники Минздрава, ни представители Ассоциации медицинских работников ситуацию пока не комментируют. Расследование уголовного дела, тем временем, продолжается, не исключено, что в нем появятся новые фигуранты. Девочку похоронили 27 февраля. По словам близких семьи, похороны затянулись из-за того, что не смогли найти свидетельства о рождении. Матери ребенка уже предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, ее направят на психиатрическую экспертизу.
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