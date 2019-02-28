ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

01 марта 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.8895
EURO: 74.9691
Погода в городе Кирове:
днём:  -5...-3°C
вечером:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

Сегодня, 11:13 | Просмотров: 97 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В деле о гибели 3-летней девочки появились новые фигуранты. В Кирове задержали заведующую поликлиникой, в которой должны были следить за здоровьем погибшего ребенка.

В таких жутких условиях 3-летний ребенок провел последние дни своей жизни: фото квартиры, в которой девочку без воды и еды оставила умирать собственная мать, опубликовали следователи. По их версии, органы профилактики проблемную семью не замечали. На учете она не состояла и более того - характеризовалась как положительная. Ни у кого не вызвало вопросов и то, что в последний раз ребенка показывали участковому педиатру в 2016 году.

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникойАНДРЕЙ ПЕЧЕНКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СО ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА КИРОВА СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По версии следствия, заведующая данной поликлиники не надлежаще халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей, в результате ребенок более 2х лет был лишен предусмотренного законом медицинского контроля за ее здоровьем».
 
Заведующая поликлиникой была задержана. Когда эта новость появилась в соцсетях, она тут же вызвала неоднозначную реакцию общественности. Одни считают, что женщина должна понести наказание, другие, наоборот, яро её защищают.

- Врач ЛЕЧИТ! а не занимается розыском людей!
- Ребенок не был два года у врача! Неужели участковый врач и медсестра не забили тревогу??? В конце концов, на прививки должны были вызывать! Ужасно...
- Вот что творят? В первую очередь ответственность за ребенка и за здоровье ребенка на родителях, медицина ни чего не сможет сделать, если родные не хотят. Мать и бабушка - вот главные виновники этого ужаса!!!
- Мы в поликлинике не были 3 года (наблюдаемся в другом месте)...Ни разу за 3 года не звонили, не звали на прививки.
- Виновата наша система. Всех завалили бумажной работой. На всё остальное уже не хватает времени. Врачей не хватает, количество пациентов на участок зашкаливает.

Ни чиновники Минздрава, ни представители Ассоциации медицинских работников ситуацию пока не комментируют. Расследование уголовного дела, тем временем, продолжается, не исключено, что в нем появятся новые фигуранты. Девочку похоронили 27 февраля. По словам близких семьи, похороны затянулись из-за того, что не смогли найти свидетельства о рождении. Матери ребенка уже предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, ее направят на психиатрическую экспертизу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Самаре задержали мошенника, обманувшего нескольких жителей Кировской области.

11:46 28.02.2019


В Самаре задержали мошенника, обманувшего нескольких жителей Кировской области.

В Подосиновском районе психически больная женщина порезала свою соседку.

11:08 28.02.2019


В Подосиновском районе психически больная женщина порезала свою соседку.

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

9:05 28.02.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

Кировчанин стал призером первенства России по конькобежному спорту.

8:35 28.02.2019


Кировчанин стал призером первенства России по конькобежному спорту.

Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.

12:02 27.02.2019


Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.

Следком: в деле главы Малмыжского района появились новые эпизоды взяток.

20:35 26.02.2019


Следком: в деле главы Малмыжского района появились новые эпизоды взяток.

На жительницу Лузского района завели уголовное дело за жестокое обращение с собственными детьми.

20:26 26.02.2019


На жительницу Лузского района завели уголовное дело за жестокое обращение с собственными детьми.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарах

11:50 01.03.2019


Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарах

Сотни школьников испытали свои силы в Туарминге

11:16 01.03.2019


Сотни школьников испытали свои силы в Туарминге

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

11:13 01.03.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

В областном правительстве появились новые должности

10:25 01.03.2019


В областном правительстве появились новые должности

Дом вятского архитектора Ивана Чарушина может не дождаться реконструкции

17:40 28.02.2019


Дом вятского архитектора Ивана Чарушина может не дождаться реконструкции

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

28.02.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

"Мать" умышленно сбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

15.07.2015


"Мать" умышленно сбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

В Кирове задержан подозреваемый в убийстве 6-летней девочки.

17.07.2016


В Кирове задержан подозреваемый в убийстве 6-летней девочки.

Жителя Кирова, бросившего на морозе 3-летнего ребенка, отправят на принудительное лечение.

06.08.2018


Жителя Кирова, бросившего на морозе 3-летнего ребенка, отправят на принудительное лечение.

Популярные новости

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

28.02.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

26.02.2019


Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

Дефицит кадров в детских садах города Кирова

22.02.2019


Дефицит кадров в детских садах города Кирова

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх