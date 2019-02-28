По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

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В деле о гибели 3-летней девочки появились новые фигуранты. В Кирове задержали заведующую поликлиникой, в которой должны были следить за здоровьем погибшего ребенка.В таких жутких условиях 3-летний ребенок провел последние дни своей жизни: фото квартиры, в которой девочку без воды и еды оставила умирать собственная мать, опубликовали следователи. По их версии, органы профилактики проблемную семью не замечали. На учете она не состояла и более того - характеризовалась как положительная. Ни у кого не вызвало вопросов и то, что в последний раз ребенка показывали участковому педиатру в 2016 году.Заведующая поликлиникой была задержана. Когда эта новость появилась в соцсетях, она тут же вызвала неоднозначную реакцию общественности. Одни считают, что женщина должна понести наказание, другие, наоборот, яро её защищают.Ни чиновники Минздрава, ни представители Ассоциации медицинских работников ситуацию пока не комментируют. Расследование уголовного дела, тем временем, продолжается, не исключено, что в нем появятся новые фигуранты. Девочку похоронили 27 февраля. По словам близких семьи, похороны затянулись из-за того, что не смогли найти свидетельства о рождении. Матери ребенка уже предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, ее направят на психиатрическую экспертизу.