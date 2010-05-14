В Малмыжском районе поймали двух воров, 9 раз обокравших одно сельхозпредприятие.

Поделиться новостью:

Кражи были совершены в течение двух лет из складских и мастерских помещений предприятия.

Каждый раз преступникам удавалось скрыться, не оставив следов. Территория предприятия не охранялась.

Добычей воров стала различная техника, аккумуляторы, двигатели и составляющие системы очистки семян. Размер ущерба превысил 150 тысяч рублей.

Полиция несколько раз устраивала засады, сплошные проверки автомобилей в районе краж, опрашивала местных жителей. Но все усилия не давали результата. Преступники хорошо знали местность и успевали скрыться с добычей незамеченными.

Но однажды ночная засада полиции на территории сельхозпредприятия все-таки сработала. Злоумышленники приехали за очередной партией "трофеев". Воры попытались скрыться от полицейских, но были окружены.

Подозреваемыми оказались двое жителей Татарстана. Большая часть похищенного у них была изъята.

Недавно на имя начальника УМВД России по Кировской области генерал-майора полиции К. Н. Селянина поступило благодарственное письмо от генерального директора сельскохозпредприятия со словами огромной признательности малмыжским полицейским, которые смогли спасти предприятие от «набегов» неизвестных преступников.

по информации УМВД по Кировской области