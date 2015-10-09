На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

Поделиться новостью:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области обратился в суд с иском.

Одно из кафе в павильоне АО «Центральный рынок» работало с нарушениями санитарных норм.

В ходе осмотра были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации.

Помещение кафе нуждается в ремонте. Продукты и готовые блюда хранились ненадлежащим образом, грубо нарушались элементарные правила гигиены и санитарии.

Суд постановил приостановить деятельность кафе на 30 суток. Постановление об административном приостановлении деятельности кафе, вынесенное судом, поступило на исполнение судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Первомайскому району г. Кирова.

Помещение кафе было опечатано, в присутствии понятых составлен соответствующий акт.

Теперь у администрации предприятия общепита есть 30 суток для того, чтобы исполнить решение суда и устранить опасность для здоровья посетителей кафе.