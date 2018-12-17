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Новости / Происшествия

В Уржумском районе столкнулись ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114.

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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ДТП случилось около девяти часов вечера 18.05.2019 года.
 
На 8 километре автодороги Уржум-Лопьял произошло столкновение встречных «ВАЗ-2113» и «ВАЗ-2114».
 
В результате происшествия два человека получили травмы. Пострадали 60-летний пассажир «ВАЗ-2113» (не госпитализирован) и 19-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» (госпитализирована).
 
За рулем автомобиля «ВАЗ-2113» находился 26-летний мужчина в состоянии опьянения, права управления транспортными средствами водитель не имеет.


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