В Уржумском районе столкнулись ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114.

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ДТП случилось около девяти часов вечера 18.05.2019 года.

На 8 километре автодороги Уржум-Лопьял произошло столкновение встречных «ВАЗ-2113» и «ВАЗ-2114».

В результате происшествия два человека получили травмы. Пострадали 60-летний пассажир «ВАЗ-2113» (не госпитализирован) и 19-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» (госпитализирована).

За рулем автомобиля «ВАЗ-2113» находился 26-летний мужчина в состоянии опьянения, права управления транспортными средствами водитель не имеет.