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Сотрудники ГИБДД напоминают детям правила безопасного поведения на дорогах

Вчера, 17:44 | Просмотров: 133 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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С наступлением каникул на дорогах города дети будут появляться всё чаще, поэтому так важно сегодня напомнить им правила безопасного поведения. В ДК "Космос" прошло театрализованное представление "Три королевства" с участием сотрудников Госавтоинспекции и артистов цирковой студии.

- Ну что, команда "Светофор" готова? Посмотрим, вот такой знак получился "Движение запрещено", а у вас как? Вот с таким кирпичиком, да? Ну что, правильный ответ на экране, смотрим! Вот так вот! К сожалению, ни одна из команд не сделала правильно.

Дети попадают в виртуальный мир, где вместе с главными героями им нужно преодолеть путь от дома до школы, обращая внимание на знаки и оценивая дорожную ситуацию. 3D-проецирование и мультимедийное шоу сделали получение знаний об этих важных правилах поистине запоминающимся.
 
 
Сотрудники ГИБДД напоминают детям правила безопасного поведения на дорогах ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Они должны будут повторить алгоритм действий при переходе проезжей части, вспомнить сигналы светофора и жесты регулировщика».
 
 
Благодаря таким интерактивам дети будут внимательнее и осторожнее, но не стоит забывать и родителям чаще напоминать своим детям об этих правилах для предотвращения несчастных случаев.

ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма в городе Кирове по-прежнему актуальны. На сегодняшний момент произошло 37 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадало 38 детей. Большая часть пострадавших - это дети-пешеходы».
 
 
Правила безопасности касаются и велосипедистов - детям до 14 лет выезжать на проезжую часть нельзя. Скверы и парки позволят им и отточить навыки, и накататься вдоволь.


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