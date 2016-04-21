Сотрудники ГИБДД напоминают детям правила безопасного поведения на дорогах

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Дети попадают в виртуальный мир, где вместе с главными героями им нужно преодолеть путь от дома до школы, обращая внимание на знаки и оценивая дорожную ситуацию. 3D-проецирование и мультимедийное шоу сделали получение знаний об этих важных правилах поистине запоминающимся.

«Они должны будут повторить алгоритм действий при переходе проезжей части, вспомнить сигналы светофора и жесты регулировщика».

«Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма в городе Кирове по-прежнему актуальны. На сегодняшний момент произошло 37 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадало 38 детей. Большая часть пострадавших - это дети-пешеходы».

С наступлением каникул на дорогах города дети будут появляться всё чаще, поэтому так важно сегодня напомнить им правила безопасного поведения. В ДК "Космос" прошло театрализованное представление "Три королевства" с участием сотрудников Госавтоинспекции и артистов цирковой студии.Благодаря таким интерактивам дети будут внимательнее и осторожнее, но не стоит забывать и родителям чаще напоминать своим детям об этих правилах для предотвращения несчастных случаев.Правила безопасности касаются и велосипедистов - детям до 14 лет выезжать на проезжую часть нельзя. Скверы и парки позволят им и отточить навыки, и накататься вдоволь.