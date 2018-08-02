Сотрудников АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» подозревают в мошенничестве.

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Следственными органами СКР по Кировской области по материалам УФСБ России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, 11 января 2016 года между АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» заключен дилерский договор на реализацию щебня, песка и гравия.

В рамках указанного договора АО «Чимбулатский карьер» в адрес ООО «Сити Град» был поставлен щебень и известковая мука, а также оказаны услуги по транспортировке данной продукции на сумму более 15 миллионов рублей. ООО «Сити Град» была оплачена продукция лишь на сумму 2 млн рублей.

Несмотря на то, что ежемесячно задолженность ООО «Сити Град» перед АО «Чимбулатский карьер» увеличивалась и на октябрь 2016 года составила более 12 миллионов рублей, АО «Чимбулатский карьер» продолжало отгрузку товара по заявкам дилера.

В результате неправомерных действий неустановленных должностных лиц АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» путем злоупотребления доверием учредителя АО «Чимбулатский карьер» - Министерства государственного имущества Кировской области, АО «Чимбулатский карьер» причинен имущественный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

Следователям предстоить выяснить, кем и каким образом были потрачены денежные средства, вырученные ООО «Сити Град» от продажи поставленной продукции. Расследование продолжается.