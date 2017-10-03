В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

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Авария произошла в 4 часа утра 29.05.2019 года.

На 213-ом километре автодороги Казань-Пермь, по предварительным данным, 51-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля погиб.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в тот же день в 19 часов на ул. Воровского, 86, г. Кирова.

53-летний водитель автомобиля «Хендэ» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Приора» под управлением 36-летнего водителя и совершил столкновение.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Приора» получил травмы (не госпитализирован).