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В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 29 | Версия для печати
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Авария произошла в 4 часа утра 29.05.2019 года.
 
На 213-ом километре автодороги Казань-Пермь, по предварительным данным, 51-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением.
 
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля погиб.
 
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в тот же день в 19 часов на ул. Воровского, 86, г. Кирова.
 
53-летний водитель автомобиля «Хендэ» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Приора» под управлением 36-летнего водителя и совершил столкновение.
 
В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Приора» получил травмы (не госпитализирован).


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