Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

Общественно-наблюдательная комиссия сегодня посетила колонию-поселение № 15 в Верхошижемском районе. Особое внимание уделили условиям проживания и работы осужденных.
Два года назад за хорошее поведение Дмитрия перевели из колонии строго режима в колонию поселение. Из десятилетнего срока осталось отбыть два с половиной года. Пятнадцатая колония - единственная в области, где осужденные могут свободно передвигаться в пределах места заключения, а также работать и получать за это зарплату.
ДМИТРИЙ СТОЛБОВСКИЙ, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Мне здесь лучше, не знаю как остальным. Да и им тоже лучше здесь на поселке, чем на лагере. Получается закрытое помещение, постоянно в робе ходишь. Это тоже влияет. Здесь себя чувствуешь по воле».
Сегодня в колонии отбывают наказание 69 человек. Люди работают на сельхозпредприятии в селе Среднеивкино, недавно открылся швейный цех, где заключенные шьют для колоний региона простыни, наволочки и полотенце. Проблема в том, что поселение рассчитано на 200 человек, а заполнено на треть.
ВЛАДИМИР СМЫШЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ФКУ КП №15 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день нет возможности трудоустроить значительное количество осужденных, т.к. отсутствуют рабочие места, на которые они могли привлекаться. Но здесь мы на месте не стоим. С нашим партнером мы постоянно ведем диалог, и в перспективе планы имеются на укрупнение контингента, которые будут работать на данном предприятии».
У общественников есть свои предложения в решении данной проблемы.
СЕРГЕЙ БРОННИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА":
«Среди контингента в местах лишения свободы находятся люди достаточно образованные, даже в некоторой степени, финансово обеспеченные. Производственники, хозяйственники, которых можно привлекать в качестве соорганизаторов производства в местах лишения свободы».
Сможет ли заработать такая схема организации труда в местах лишения свободы, покажет время. А пока в колонии-поселении жизнь идет своим чередом. Люди отбывают срок, трудятся и готовятся к мирной жизни.
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