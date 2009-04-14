Общественно-наблюдательная комиссия посетила колонию-поселение № 15

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Два года назад за хорошее поведение Дмитрия перевели из колонии строго режима в колонию поселение. Из десятилетнего срока осталось отбыть два с половиной года. Пятнадцатая колония - единственная в области, где осужденные могут свободно передвигаться в пределах места заключения, а также работать и получать за это зарплату.

«Мне здесь лучше, не знаю как остальным. Да и им тоже лучше здесь на поселке, чем на лагере. Получается закрытое помещение, постоянно в робе ходишь. Это тоже влияет. Здесь себя чувствуешь по воле».

«На сегодняшний день нет возможности трудоустроить значительное количество осужденных, т.к. отсутствуют рабочие места, на которые они могли привлекаться. Но здесь мы на месте не стоим. С нашим партнером мы постоянно ведем диалог, и в перспективе планы имеются на укрупнение контингента, которые будут работать на данном предприятии».

«Среди контингента в местах лишения свободы находятся люди достаточно образованные, даже в некоторой степени, финансово обеспеченные. Производственники, хозяйственники, которых можно привлекать в качестве соорганизаторов производства в местах лишения свободы».

Общественно-наблюдательная комиссия сегодня посетила колонию-поселение № 15 в Верхошижемском районе. Особое внимание уделили условиям проживания и работы осужденных.Сегодня в колонии отбывают наказание 69 человек. Люди работают на сельхозпредприятии в селе Среднеивкино, недавно открылся швейный цех, где заключенные шьют для колоний региона простыни, наволочки и полотенце. Проблема в том, что поселение рассчитано на 200 человек, а заполнено на треть.У общественников есть свои предложения в решении данной проблемы.Сможет ли заработать такая схема организации труда в местах лишения свободы, покажет время. А пока в колонии-поселении жизнь идет своим чередом. Люди отбывают срок, трудятся и готовятся к мирной жизни.