Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

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В отношении Чичибабина и Дубровина возбуждены новые уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Фигурантами дела о хищении 20 млн рублей ООО «Электронный проездной» при использовании программы «Мама, я пришёл» уже стал Дмитрий Никулин (экс-депутат Кировской думы, экс-директор «ЦДС»).

А также Александр Рыболовлев (экс-директор ООО «Электронный проездной», экс-руководитель «ЦДС») и Анатолий Ганьба (экс-директор ООО «Электронный проездной»).

В ходе расследования сумма хищений и финансовых афер выросла до 37 млн рублей.

В начале расследования Ганьба и Рыболовлев были помещены в СИЗО, затем им изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Дмитрий Никулин несколько месяцев был за границей "в бегах". Затем сам вернулся в Россию, был задержан и помещен под домашний арест.

Что касается новых фигурантов громкого дела, то Олег Чичибабин с 2010 по 2016 гг руководил Управлением транспорта управления благоустройства и транспорта администрации г. Кирова.

Николай Дубровин возглавлял кировское АО «АТП». Проходил в качестве свидетеля по "делу о печном топливе для автобусов".

Дела в отношении Чичибабина и Дубровина соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по факту растраты денежных средств ООО «Электронный проездной».

В настоящее время в отношении Чичибабина избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В отношении экс-гендиректора АО «АТП» Дубровина вопрос вынесен на рассмотрение суда.

по информации СУ СКР по Кировской области