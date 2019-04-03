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Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.

Сегодня, 18:02 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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В отношении Чичибабина и Дубровина возбуждены новые уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
 
Фигурантами дела о хищении 20 млн рублей ООО «Электронный проездной» при использовании программы «Мама, я пришёл» уже стал Дмитрий Никулин (экс-депутат Кировской думы, экс-директор «ЦДС»).
 
А также Александр Рыболовлев (экс-директор ООО «Электронный проездной», экс-руководитель «ЦДС») и Анатолий Ганьба (экс-директор ООО «Электронный проездной»).
 
В ходе расследования сумма хищений и финансовых афер выросла до 37 млн рублей.
 
В начале расследования Ганьба и Рыболовлев были помещены в СИЗО, затем им изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
 
Дмитрий Никулин несколько месяцев был за границей "в бегах". Затем сам вернулся в Россию, был задержан и помещен под домашний арест.
 
Что касается новых фигурантов громкого дела, то Олег Чичибабин с 2010 по 2016 гг руководил Управлением транспорта управления благоустройства и транспорта администрации г. Кирова.
 
Новыми фигурантами дела о хищениях ООО "Электронный проездной" стали Олег Чичибабин и Николай Дубровин.Николай Дубровин возглавлял кировское АО «АТП». Проходил в качестве свидетеля по "делу о печном топливе для автобусов".
 
Дела в отношении Чичибабина и Дубровина соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по факту растраты денежных средств ООО «Электронный проездной».
 
В настоящее время в отношении Чичибабина избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В отношении экс-гендиректора АО «АТП» Дубровина вопрос вынесен на рассмотрение суда.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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