Профилактика пожаров на дачах

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«Если бы все стояли и ждали, и не было бы воды, все бы сгорело».

- Не боюсь, 14 лет уже, все нормально. Потому что все под контролем. Водичка рядом, всегда заливаю остаточки.

В пожароопасный период садоводства - в зоне особого внимания сотрудников МЧС. Как не стать погорельцем на даче и сохранить имущество? Простые, но важные правила пожарной безопасности, - в репортаже Анастасии Елсуковой.В тот день пенсионер топил баню и оставил золу в ведре. В какой-то момент началось возгорание. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространятся. Соседи не на шутку испугались, и надо отдать им должное - отреагировали незамедлительно.Через несколько минут подъехали пожарные и быстро потушили огонь. Дачники до сих пор под впечатлением от случившегося: им страшно представить, чем могла закончиться эта история.Неосторожное обращение с огнем - самая частая причина пожаров на дачных участках. Чтобы уберечь от огня себя и свое имущество необходимо соблюдать определенные правила.Опытная дачница Галина Степановна честно признается: мусор на своем участке сжигает. И, как многие, уверена: "Возгорание? Да с кем угодно, только не со мной".Согласно правил, в металлических бочках разжигать огонь можно на расстоянии 25ти метров от зданий и сооружений. На открытых участках расстояние должно быть увеличено вдвое.Профилактические рейды, как уверяют сотрудники МЧС, проводятся каждые выходные. И в очередной раз напоминают дачникам, что пожар проще предотвратить, чем потом тушить.