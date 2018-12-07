Профилактика пожаров на дачах
«Крупный пожар произошел на днях в садоводческом товариществе "Меховщик-2",недалеко от Порошино. Сгорела баня. Причем, тревогу забили даже не хозяева дома, а соседи. Они почувствовали запах гари».
В тот день пенсионер топил баню и оставил золу в ведре. В какой-то момент началось возгорание. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространятся. Соседи не на шутку испугались, и надо отдать им должное - отреагировали незамедлительно.
ТАТЬЯНА ПОПЛАУХИНА, СОСЕДКА:
Неосторожное обращение с огнем - самая частая причина пожаров на дачных участках. Чтобы уберечь от огня себя и свое имущество необходимо соблюдать определенные правила.
Опытная дачница Галина Степановна честно признается: мусор на своем участке сжигает. И, как многие, уверена: "Возгорание? Да с кем угодно, только не со мной".
ГАЛИНА ЮРЛОВА, ДАЧНИЦА:
- Трава вот высохнет и жжём.
- Не боитесь?
ИГОРЬ ШУТОВ, ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«В случае нарушения данных требований предусмотрен штраф от 2х до 3х тыс. рублей».
Профилактические рейды, как уверяют сотрудники МЧС, проводятся каждые выходные. И в очередной раз напоминают дачникам, что пожар проще предотвратить, чем потом тушить.
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