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Профилактика пожаров на дачах

Вчера, 10:50 | Просмотров: 139 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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В пожароопасный период садоводства - в зоне особого внимания сотрудников МЧС. Как не стать погорельцем на даче и сохранить имущество? Простые, но важные правила пожарной безопасности, - в репортаже Анастасии Елсуковой.
 
 
Профилактика пожаров на дачах АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Крупный пожар произошел на днях в садоводческом товариществе "Меховщик-2",недалеко от Порошино. Сгорела баня. Причем, тревогу забили даже не хозяева дома, а соседи. Они почувствовали запах гари».

В тот день пенсионер топил баню и оставил золу в ведре. В какой-то момент началось возгорание. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространятся. Соседи не на шутку испугались, и надо отдать им должное - отреагировали незамедлительно.

Профилактика пожаров на дачах ТАТЬЯНА ПОПЛАУХИНА, СОСЕДКА:
«Если бы все стояли и ждали, и не было бы воды, все бы сгорело».
 
 
Через несколько минут подъехали пожарные и быстро потушили огонь. Дачники до сих пор под впечатлением от случившегося: им страшно представить, чем могла закончиться эта история.

Неосторожное обращение с огнем - самая частая причина пожаров на дачных участках. Чтобы уберечь от огня себя и свое имущество необходимо соблюдать определенные правила.

Опытная дачница Галина Степановна честно признается: мусор на своем участке сжигает. И, как многие, уверена: "Возгорание? Да с кем угодно, только не со мной".

Профилактика пожаров на дачах ГАЛИНА ЮРЛОВА, ДАЧНИЦА:
- Трава вот высохнет и жжём.
- Не боитесь?
- Не боюсь, 14 лет уже, все нормально. Потому что все под контролем. Водичка рядом, всегда заливаю остаточки.
 
 
Согласно правил, в металлических бочках разжигать огонь можно на расстоянии 25ти метров от зданий и сооружений. На открытых участках расстояние должно быть увеличено вдвое.

Профилактика пожаров на дачах ИГОРЬ ШУТОВ, ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«В случае нарушения данных требований предусмотрен штраф от 2х до 3х тыс. рублей».

Профилактические рейды, как уверяют сотрудники МЧС, проводятся каждые выходные. И в очередной раз напоминают дачникам, что пожар проще предотвратить, чем потом тушить.


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