У поворота на Дороничи столкнулись 4 автомобиля.

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Авария произошла около 6 часов утра 13.06.2019 г.

На 12 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи 33-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справилась с управлением и совершила наезд на остановившиеся в попутном направлении автомобили «Хонда» и «Лада-Гранта».

От удара «Хонда» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Санг-Енг».

В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля «Санг Енг» получила травмы (не госпитализирована).

В тот же день на Октябрьском проспекте 33-летняя водитель «Фольксваген-Пассат» не справилась с управлением и совершила столкновение с попутными «Фольксваген-Джетта» и «Лада-Гранта».

В результате происшествия 22-летняя пассажирка «Фольксваген-Джетта» получила травмы (не госпитализирована).