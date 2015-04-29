ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

14 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.4326
EURO: 72.6993
Погода в городе Кирове:
вечером:  +8...+10°C
ночью:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в Вахрушах

Сегодня, 11:11 | Просмотров: 151 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Старая проблема по-новому. Жители Вахрушей жалуются на ларек, где продают бутылочки со спиртосодержащими жидкостями. Небольшой магазин буквально притягивает маргинальных личностей. Причем торговля идет круглосуточно рядом с детским садиком.

- Детский сад рядом!
- И что!?
- Дети бегают!
- И что!?
- Все на вас жаловались и уже закрывали!
- И что из этого?

Продавец не скрывает, что торгует спиртосодержащими смесями. Бутылочка стоит на витрине, а на ней ценник.

- Я торговала, и буду торговать. Как они сказали - травим! Кого мы травим-то?

Жители окрестных домов говорят, что спиртосодержащие жидкости покупают маргиналы. Иногда просят у прохожих денег. В том числе и у подростков. Распивают неподалеку от магазина.

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в ВахрушахАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этой улице живут, в том числе, и многодетные семьи. После того, как покупатели закупятся в ларьке лосьонами - они идут, почему-то, на эту улицу. Чтобы устроить пир под открытым небом. Кстати, вот и последствия этого застолья».

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в ВахрушахЕЛЕНА ЛИХАЧЕВА:
«Дети смотрят на это безобразие. Нам очень неприятно сейчас проживать на этой улице».

Торговля спиртосодержащими лосьонами в этом ларьке стартовала недавно, после более чем годового перерыва. Ранее магазин уже закрывали за нарушения.

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в ВахрушахМАРИЯ КОНСТАНТИНОВА:
«Обращались в прокуратуру неоднократно, в полицию, в Роспотребнадзор. Приезжали ведомства. И мы думаем, что их закрыли временно из-за этих проверок».
 
 
В этот раз не закроют, уверена предприниматель, она же продавец - Светлана Норсеева. Женщина указывает жителям на документы, которые позволяют ей торговать спиртосодержащими жидкостями.

- Читай! Грамотная!? В школе училась?!

Действительно, такими бутылочками предприниматель торговать может. Но жидкости приравнены к алкогольным, а значит, минимальная цена должна быть более 60-ти рублей. Такой ценник и в магазине. Если стоимость ниже - это уже нарушение.

- По 25-ть рублей.
- А всегда так стоил?
- Да.
- Часто закупаетесь в этом ларьке?
- Бывает, ходим.

Реальная цена уже внесена в протокол полиции. Правоохранители нагрянули к Светлане Норсеевой через два дня, после нашего с ней первого разговора. Женщина сначала не хотела признавать, что торгует с нарушениями.

- Вы что, за руку поймали что ли?
- Поймали. Мы поймали за руку.
- Это что такое, в Слободском вы все вяжетесь? Я в Кирове работала, никаких проблем не было.
- Вы там 10-ть раз привлекались к ответственности.

Светлана Валерьевна в итоге призналась, что продает бутылочки с жидкостью по 25-ть рублей. Был составлен протокол.

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в ВахрушахТАТЬЯНА КОСАРЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МО МВД РОССИИ "СЛОБОДСКОЙ":
«Выявлено у нас два нарушения. Мало того, что реализует по заниженной цене, есть еще нарушения по правилам продаже отдельных товаров».

В магазине нет ни вывески, ни уголка потребителя. Это тоже не соответствует законодательству. Добавим, в ходе беседы с правоохранителями продавец рассказала, что фактический хозяин бизнеса не она. На нее только оформлены документы.

Штраф, минимум в три тысячи рублей придется заплатить Светлане Норсеевой за нарушения. Реальный хозяин может остаться безнаказанным. Бутылочки с жидкостями, а их за прилавком оказалось не мало, так же изъяты. Однако торговая точка пока продолжит работать.

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в ВахрушахМИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА П. ВАХРУШИ:
«Печально в этой ситуации то, что мы, как представители местной власти не обладаем необходимыми полномочиями, что бы эту проблему решить. Закрыть, прекратить торговлю мы не можем».

Жители домов, что находятся рядом с магазином, решили обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Они надеются, что частые проверки и штрафы сделают бизнес неприбыльным и штрафы вынудят предпринимателей закрыть его.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.

16:35 14.06.2019


В Кирове возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.

В Кировской области задержали 26-летнего дистанционного мошенника.

14:33 14.06.2019


В Кировской области задержали 26-летнего дистанционного мошенника.

44-летняя жительница Тужи победила в "викторине" и лишилась 10 тысяч рублей.

14:20 14.06.2019


44-летняя жительница Тужи победила в "викторине" и лишилась 10 тысяч рублей.

В Кирово-Чепецком районе во время лесозаготовок был тяжело травмирован рабочий.

14:11 14.06.2019


В Кирово-Чепецком районе во время лесозаготовок был тяжело травмирован рабочий.

В Троицкую субботу в Кирове организуют дополнительные автобусы к местам захоронений.

13:59 14.06.2019


В Троицкую субботу в Кирове организуют дополнительные автобусы к местам захоронений.

В массовом ДТП на Московской пострадал нетрезвый водитель.

10:56 14.06.2019


В массовом ДТП на Московской пострадал нетрезвый водитель.

У поворота на Дороничи столкнулись 4 автомобиля.

10:48 14.06.2019


У поворота на Дороничи столкнулись 4 автомобиля.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские спасатели успешно выступили на Чемпионате России по служебному собаководству

17:17 14.06.2019


Кировские спасатели успешно выступили на Чемпионате России по служебному собаководству

Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

17:15 14.06.2019


Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"

11:13 14.06.2019


Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"

Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в Вахрушах

11:11 14.06.2019


Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в Вахрушах

Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона

11:07 14.06.2019


Кировчан с юбилеем города и Днем России поздравили первые лица областного центра и региона

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Котельниче рядом со школой № 3 продолжают торговать спиртосодержащими жидкостями

29.04.2015


В Котельниче рядом со школой № 3 продолжают торговать спиртосодержащими жидкостями

Торговля спиртосодержащими жидкостями в Кирово-Чепецке

20.07.2017


Торговля спиртосодержащими жидкостями в Кирово-Чепецке

Демонтаж ларька на Труда, 25

23.06.2014


Демонтаж ларька на Труда, 25

В киосках Кирова продолжают торговать спиртосодержащими жидкостями

23.10.2014


В киосках Кирова продолжают торговать спиртосодержащими жидкостями

О запрете торговли в киосках спиртосодержащими жидкостями

22.12.2016


О запрете торговли в киосках спиртосодержащими жидкостями

В Котельниче в непосредственной близости от школы торгуют спиртосодержащими жидкостями

24.03.2015


В Котельниче в непосредственной близости от школы торгуют спиртосодержащими жидкостями

Популярные новости

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

07.06.2019


Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх