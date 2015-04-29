Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в Вахрушах
- Детский сад рядом!
- И что!?
- Дети бегают!
- И что!?
- Все на вас жаловались и уже закрывали!
- И что из этого?
Продавец не скрывает, что торгует спиртосодержащими смесями. Бутылочка стоит на витрине, а на ней ценник.
- Я торговала, и буду торговать. Как они сказали - травим! Кого мы травим-то?
Жители окрестных домов говорят, что спиртосодержащие жидкости покупают маргиналы. Иногда просят у прохожих денег. В том числе и у подростков. Распивают неподалеку от магазина.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этой улице живут, в том числе, и многодетные семьи. После того, как покупатели закупятся в ларьке лосьонами - они идут, почему-то, на эту улицу. Чтобы устроить пир под открытым небом. Кстати, вот и последствия этого застолья».
ЕЛЕНА ЛИХАЧЕВА:
«Дети смотрят на это безобразие. Нам очень неприятно сейчас проживать на этой улице».
Торговля спиртосодержащими лосьонами в этом ларьке стартовала недавно, после более чем годового перерыва. Ранее магазин уже закрывали за нарушения.
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА:
- Читай! Грамотная!? В школе училась?!
Действительно, такими бутылочками предприниматель торговать может. Но жидкости приравнены к алкогольным, а значит, минимальная цена должна быть более 60-ти рублей. Такой ценник и в магазине. Если стоимость ниже - это уже нарушение.
- По 25-ть рублей.
- А всегда так стоил?
- Да.
- Часто закупаетесь в этом ларьке?
- Бывает, ходим.
Реальная цена уже внесена в протокол полиции. Правоохранители нагрянули к Светлане Норсеевой через два дня, после нашего с ней первого разговора. Женщина сначала не хотела признавать, что торгует с нарушениями.
- Вы что, за руку поймали что ли?
- Поймали. Мы поймали за руку.
- Это что такое, в Слободском вы все вяжетесь? Я в Кирове работала, никаких проблем не было.
- Вы там 10-ть раз привлекались к ответственности.
Светлана Валерьевна в итоге призналась, что продает бутылочки с жидкостью по 25-ть рублей. Был составлен протокол.
ТАТЬЯНА КОСАРЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МО МВД РОССИИ "СЛОБОДСКОЙ":
«Выявлено у нас два нарушения. Мало того, что реализует по заниженной цене, есть еще нарушения по правилам продаже отдельных товаров».
В магазине нет ни вывески, ни уголка потребителя. Это тоже не соответствует законодательству. Добавим, в ходе беседы с правоохранителями продавец рассказала, что фактический хозяин бизнеса не она. На нее только оформлены документы.
Штраф, минимум в три тысячи рублей придется заплатить Светлане Норсеевой за нарушения. Реальный хозяин может остаться безнаказанным. Бутылочки с жидкостями, а их за прилавком оказалось не мало, так же изъяты. Однако торговая точка пока продолжит работать.
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА П. ВАХРУШИ:
«Печально в этой ситуации то, что мы, как представители местной власти не обладаем необходимыми полномочиями, что бы эту проблему решить. Закрыть, прекратить торговлю мы не можем».
Жители домов, что находятся рядом с магазином, решили обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Они надеются, что частые проверки и штрафы сделают бизнес неприбыльным и штрафы вынудят предпринимателей закрыть его.
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