Спиртосодержащие жидкости по соседству с детским садом в Вахрушах

Поделиться новостью:

«Обращались в прокуратуру неоднократно, в полицию, в Роспотребнадзор. Приезжали ведомства. И мы думаем, что их закрыли временно из-за этих проверок».

Старая проблема по-новому. Жители Вахрушей жалуются на ларек, где продают бутылочки со спиртосодержащими жидкостями. Небольшой магазин буквально притягивает маргинальных личностей. Причем торговля идет круглосуточно рядом с детским садиком.Продавец не скрывает, что торгует спиртосодержащими смесями. Бутылочка стоит на витрине, а на ней ценник.Жители окрестных домов говорят, что спиртосодержащие жидкости покупают маргиналы. Иногда просят у прохожих денег. В том числе и у подростков. Распивают неподалеку от магазина.Торговля спиртосодержащими лосьонами в этом ларьке стартовала недавно, после более чем годового перерыва. Ранее магазин уже закрывали за нарушения.В этот раз не закроют, уверена предприниматель, она же продавец - Светлана Норсеева. Женщина указывает жителям на документы, которые позволяют ей торговать спиртосодержащими жидкостями.Действительно, такими бутылочками предприниматель торговать может. Но жидкости приравнены к алкогольным, а значит, минимальная цена должна быть более 60-ти рублей. Такой ценник и в магазине. Если стоимость ниже - это уже нарушение.Реальная цена уже внесена в протокол полиции. Правоохранители нагрянули к Светлане Норсеевой через два дня, после нашего с ней первого разговора. Женщина сначала не хотела признавать, что торгует с нарушениями.Светлана Валерьевна в итоге призналась, что продает бутылочки с жидкостью по 25-ть рублей. Был составлен протокол.В магазине нет ни вывески, ни уголка потребителя. Это тоже не соответствует законодательству. Добавим, в ходе беседы с правоохранителями продавец рассказала, что фактический хозяин бизнеса не она. На нее только оформлены документы.Штраф, минимум в три тысячи рублей придется заплатить Светлане Норсеевой за нарушения. Реальный хозяин может остаться безнаказанным. Бутылочки с жидкостями, а их за прилавком оказалось не мало, так же изъяты. Однако торговая точка пока продолжит работать.Жители домов, что находятся рядом с магазином, решили обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Они надеются, что частые проверки и штрафы сделают бизнес неприбыльным и штрафы вынудят предпринимателей закрыть его.