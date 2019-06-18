ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

19 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.3352
EURO: 72.2291
Погода в городе Кирове:
утром:  +21...+23°C
днём:  +25...+27°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Оричевском районе свидетель ДТП украла у пострадавшего сотовый телефон.

Вчера, 09:35 | Просмотров: 139 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел в мае 2019 года.
 
Житель одного из сел Оричевского района попал в аварию в усела Адышево.
 
Очевидцы помогли мужчине выбраться из машины и вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован.
 
В момент происшествия из его кармана пропал сотовый телефон. Мужчина заявил о пропаже в полицию.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 22-летняя кировчанка, которая в тот день приезжала в Адышево к своим знакомым и тоже была очевидцем ДТП.
 
Подозреваемую доставили в отдел полиции, похищенный телефон был у нее изъят.
 
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В с. Ильинском закрыли общественную баню.

19:08 18.06.2019


В с. Ильинском закрыли общественную баню.

Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.

16:37 18.06.2019


Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.

59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.

16:19 18.06.2019


59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.

В Слободском районе иномарка насмерть сбила пешехода.

15:26 18.06.2019


В Слободском районе иномарка насмерть сбила пешехода.

Специалисты министерства охраны окружающей среды проверят сообщения о массовой гибели рыбы в реке Проснице.

12:26 18.06.2019


Специалисты министерства охраны окружающей среды проверят сообщения о массовой гибели рыбы в реке Проснице.

На улице Производственной "ВАЗ-2115" столкнулся с «Киа Сид».

9:54 18.06.2019


На улице Производственной "ВАЗ-2115" столкнулся с «Киа Сид».

Из Кирова могут выселить предприятие, регулярно отравляющее воздух в городе.

9:44 18.06.2019


Из Кирова могут выселить предприятие, регулярно отравляющее воздух в городе.

Все новости

Вести. Кировская область

Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел

17:19 18.06.2019


Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел

ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений

17:17 18.06.2019


ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений

В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

11:54 18.06.2019


В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена ЛЭП

11:52 18.06.2019


В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена ЛЭП

В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

10:54 18.06.2019


В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове поймали серийную "карманницу".

11.02.2019


В Кирове поймали серийную "карманницу".

В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

06.06.2019


В Кирове задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в кражу детского велосипеда.

В Кирове пассажир такси похитил сотовый у водителя.

14.07.2015


В Кирове пассажир такси похитил сотовый у водителя.

Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

07.08.2018


Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

В Кирово-Чепецке обокрали сотрудницу микрокредитной компании.

29.04.2019


В Кирово-Чепецке обокрали сотрудницу микрокредитной компании.

В Кирове задержали школьницу, подозреваемую в грабеже

02.02.2017


В Кирове задержали школьницу, подозреваемую в грабеже

Популярные новости

В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

15.06.2019


В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

07.06.2019


Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх