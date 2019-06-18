В Оричевском районе свидетель ДТП украла у пострадавшего сотовый телефон.
Инцидент произошел в мае 2019 года.
Житель одного из сел Оричевского района попал в аварию в усела Адышево.
Очевидцы помогли мужчине выбраться из машины и вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован.
В момент происшествия из его кармана пропал сотовый телефон. Мужчина заявил о пропаже в полицию.
В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 22-летняя кировчанка, которая в тот день приезжала в Адышево к своим знакомым и тоже была очевидцем ДТП.
Подозреваемую доставили в отдел полиции, похищенный телефон был у нее изъят.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.
по информации УМВД по Кировской области
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