В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена ЛЭП

В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена линия электропередачи. Что ждет нарушителей?
Чуть более полугода линия электропередач в Заречном парке обеспечивает ресурсами одно юридическое лицо. Сам парк создан в целях сохранения пойменного соснового леса, который является местом обитания редких видов растений и животных, а также имеет большое рекреационное значение для города.
РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«"Заречный парк" города Кирова является особо охраняемой природной территорией регионального значения. У него есть режим особой охраны, который предусматривает ряд ограничений и запретов. В настоящее время запрещена любая деятельность, которая приводит к ухудшению состояния памятника природы, нарушению его сохранности, в частности, на территории памятника природы запрещено строительство линии электропередач».
На это необходимо согласование с министерством охраны окружающей среды и проведение государственной экологической экспертизы, в этом случае ни того, ни другого сделано не было. Поэтому виновное лицо было привлечено к ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ:
«В настоящее время постановление о назначении наказания обжалуется. В связи с тем, что линия электропередач возведена незаконно, в настоящий момент рассматривается вопрос о её демонтаже».
Кроме того, представителями министерства была выявлена незаконная добыча песка - в Слободском районе на берегу Вятки. Стоимость утраченных запасов составила свыше 500 тысяч рублей. При этом виновное лицо получило штраф в 400 тысяч рублей, кроме того ему предстоит возместить причиненный ущерб.
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