Специалисты министерства охраны окружающей среды проверят сообщения о массовой гибели рыбы в реке Проснице.

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В акватории реки Просницы в районе села Полом Кирово-Чепецкого района прошел рейдовый осмотр водоохранной зоны.

Напомним, сообщения о массовой гибели рыбы в реке появились в соцсетях и СМИ.

По информации министерства охраны окружающей среды в ходе первого осмотра фактов массовой гибели рыбы зафиксировано не было.

Чтобы выяснить, чем могла быть вызвана ситуацию, которую зафиксировали на фото местные жители (сброс сточных вод предприятием или замор рыбы), были отобрали пробы воды и направлены на анализ в лабораторию.

По результатам лабораторных исследований образцов будет принято решение об основаниях для дальнейшего проведения контрольно-надзорных мероприятий.