59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.
Женщина разместила объявление о продаже на популярном Интернет-сайте.
Через некоторое время с ней связался «покупатель» и сообщил, что покупает жилье и хочет перевести аванс – 100 тысяч рублей.
Но при этом сообщил, что и владелица квартиры должна ему перечислить некий "аванс".
Пенсионерку убедили доводы незнакомца, и она через банкомат перевела 179 тысяч рублей на три номера сотовых телефонов, зарегистрированных в Челябинской области.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Еще одна жительница Кировской области стала жертвой мошенников, пытаясь продать через интернет павлинов. "Покупатель" нашелся быстро, предложил перевести аванс и под этим предлогом узнал все реквизиты банковской карты кировчанки.
В результате женщина лишилась 6 тысяч рублей. Мошенника ищут.
по информации УМВД по Кировской области
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