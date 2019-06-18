59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.

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Женщина разместила объявление о продаже на популярном Интернет-сайте.

Через некоторое время с ней связался «покупатель» и сообщил, что покупает жилье и хочет перевести аванс – 100 тысяч рублей.

Но при этом сообщил, что и владелица квартиры должна ему перечислить некий "аванс".

Пенсионерку убедили доводы незнакомца, и она через банкомат перевела 179 тысяч рублей на три номера сотовых телефонов, зарегистрированных в Челябинской области.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Еще одна жительница Кировской области стала жертвой мошенников, пытаясь продать через интернет павлинов. "Покупатель" нашелся быстро, предложил перевести аванс и под этим предлогом узнал все реквизиты банковской карты кировчанки.

В результате женщина лишилась 6 тысяч рублей. Мошенника ищут.

по информации УМВД по Кировской области