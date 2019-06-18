Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.
Инцидент произошел в декабре 2018 года.
Житель Нововятского района, будучи в нетрезвом состоянии, потерял 4 тысячи рублей.
Чтобы оправдаться перед женой, он сочинил историю, как был задержан пьяным на улице и откупился от полицейских, отдав всю имевшуюся наличность. Супруга тут же позвонила в полицию и сообщила о ЧП.
Мужчину вызвали для дачи показаний, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но гнев супруги для него показался более суровым наказанием, чем Уголовный кодекс. Мужчина написал заявление о якобы совершенном в отношении него сотрудниками полиции преступлении.
В итоге после всех разбирательств кировчанин признался, что никаких денег никому не передавал и просто их потерял. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».
Решением суда кировчанину был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
по информации УМВД по Кировской области
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