Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.

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Инцидент произошел в декабре 2018 года.

Житель Нововятского района, будучи в нетрезвом состоянии, потерял 4 тысячи рублей.

Чтобы оправдаться перед женой, он сочинил историю, как был задержан пьяным на улице и откупился от полицейских, отдав всю имевшуюся наличность. Супруга тут же позвонила в полицию и сообщила о ЧП.

Мужчину вызвали для дачи показаний, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но гнев супруги для него показался более суровым наказанием, чем Уголовный кодекс. Мужчина написал заявление о якобы совершенном в отношении него сотрудниками полиции преступлении.

В итоге после всех разбирательств кировчанин признался, что никаких денег никому не передавал и просто их потерял. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Решением суда кировчанину был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

по информации УМВД по Кировской области