На улице Лесозаводской пожарные спасли 15 человек.

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При этом огнеборцы прибыли к месту пожара, не дожидаясь вызова.

ЧП произошло в ночь на 18 июня в Кирове.

Бойцы отдельного поста 2-й пожарно-спасательной части (мкр Вересники) возвращались с тушения возгорания на ул. Ключевой и заметили задымление у дома №19 на улице Лесозаводской. Пожарные завернули к зданию и увидели, как из-под деревянной обшивки стены пробиваются языки пламени.

Огонь уже подбирался к крыше дома, а его жильцы спали.

Командир отделения прапорщик Евгений Тутынин дал команду эвакуировать всех жильцов и вызвал дополнительные пожарные расчеты. Пожарные бросились в дом будить людей и помогали им выйти на улицу.

В общей сложности было спасено 15 человек. В скором времени огонь был потушен.

Благодаря оперативности сотрудников МЧС пострадавших нет, ущерб от пожара был сведён к минимуму. Квартиры и имущество жильцов не повреждены.

По факту пожара проводится доследственная проверка.