На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.
ДТП произошло около 13 часов 19 июня 2019 года в г. Кирове.
На Октябрьском проспекте у д. 143 37-летний водитель автомобиля "Опель" совершил наезд на 34-летнюю женщину с коляской.
В коляске находился полуторамесячный ребенок. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина-пешеход и младенец получили травмы. Им была оказана помощь на месте ДТП.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
фото vk.com/А.Широбоков
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