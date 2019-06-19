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На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

Вчера, 16:55 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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ДТП произошло около 13 часов 19 июня 2019 года в г. Кирове.
 
На Октябрьском проспекте у д. 143 37-летний водитель автомобиля "Опель" совершил наезд на 34-летнюю женщину с коляской.
 
В коляске находился полуторамесячный ребенок. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.В результате аварии женщина-пешеход и младенец получили травмы. Им была оказана помощь на месте ДТП.
 
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
 
фото vk.com/А.Широбоков


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