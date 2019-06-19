На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

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ДТП произошло около 13 часов 19 июня 2019 года в г. Кирове.

На Октябрьском проспекте у д. 143 37-летний водитель автомобиля "Опель" совершил наезд на 34-летнюю женщину с коляской.

В коляске находился полуторамесячный ребенок. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина-пешеход и младенец получили травмы. Им была оказана помощь на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.

фото vk.com/А.Широбоков