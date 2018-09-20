Как не попасться на уловки дистанционных мошенников
Раньше это называли мошенничеством на доверии, теперь — настоящей телефонной атакой. Смысл прост — заставить жертву поверить в то, что он теряет деньги и потребовать мгновенно принять решение. Сопротивляться непросто, когда твой собеседник представился сотрудником банка.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА №5 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предлогов для получения реквизитов вашего банковского счета - их масса. И преступники на месте не стоят - они постоянно меняются, видоизменяются из разных способов, но смысл сводится к одному - заставить сообщить все необходимые реквизиты».
Новый вид обмана быстро набирает обороты. За 5 месяцев на территории области зарегистрировано больше тысячи "дистанционных хищений". Все знают: если звонок с незнакомого номера, просят назвать номер карты и защитный код — точно мошенники. Но есть звонки, которые очень похожи на настоящие. То же начало номера, вежливый, но очень настойчивый оператор.
- Пришло сообщение, что операции по карте приостановлены. Тут же номер - 8 800 и цифры дальше. И вот взял трубку молодой человек, представился из службы безопасности. И вот говорит, приходили ли вам какие-то предупреждения.
- Давайте по скайпу созвонимся и в общем добавили мой аккаунт, давайте теперь введем первые данные карты. Я зашёл, и они выписали первые четыре цифры карты.
- Я перезвонила, но там уже этот номер не существует.
- Вы раньше вообще знали, что существуют такие способы мошенничества?
- Я знала, но я так-то бдительный человек, но я не знаю даже, что может быть.
Далее по схеме - обещали разобраться самостоятельно, приходить в банк не нужно. Осталось немного, и деньги будут спасены - сверить банковские реквизиты для надежности. Сверили, да так, что загадочным образом со счёта исчезло 70 тысяч рублей.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА №5 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Везде написано: никакому третьему лицу вы не должны передавать личные данные и реквизиты. Опять же, когда человек использует мобильный банк, у него приходят пароли, то предостережения - ничего никому не сообщайте. Если просто это соблюдать, у вас никогда со счета ничего не похитят».
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