Как не попасться на уловки дистанционных мошенников

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Мошенники подделывают телефонные номера банков, чтобы обмануть их клиентов. Как не попасться на их уловки?Раньше это называли мошенничеством на доверии, теперь — настоящей телефонной атакой. Смысл прост — заставить жертву поверить в то, что он теряет деньги и потребовать мгновенно принять решение. Сопротивляться непросто, когда твой собеседник представился сотрудником банка.Новый вид обмана быстро набирает обороты. За 5 месяцев на территории области зарегистрировано больше тысячи "дистанционных хищений". Все знают: если звонок с незнакомого номера, просят назвать номер карты и защитный код — точно мошенники. Но есть звонки, которые очень похожи на настоящие. То же начало номера, вежливый, но очень настойчивый оператор.Далее по схеме - обещали разобраться самостоятельно, приходить в банк не нужно. Осталось немного, и деньги будут спасены - сверить банковские реквизиты для надежности. Сверили, да так, что загадочным образом со счёта исчезло 70 тысяч рублей.