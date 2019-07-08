В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность».
По информации СУ СКР по Кировской области, факт получения взятки директором спортивной школы «Юность» г. Кирова был установлен сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе проведения оперативных мероприятий.
По версии следствия, зимой 2019 года между спортшколой и владельцем одной из кировских гостиниц был заключен договор на обслуживание участников финала школьной Спартакиады по хоккею с мячом. За заключение указанного договора 37-летний подозреваемый потребовал у бизнесмена "вознаграждение" в сумме 84 тысячи рублей.
Спустя несколько месяцев директор "Юности" напомнил предпринимателю о своем требовании. Бизнесмен деньги передал, но о сделке уже было известно сотрудникам УФСБ.
По данному факту следователями Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
По информации следкома, директор "Юности" дал признательные показания.
Расследование продолжается.
Для справки:
Учреждение спортивная школа «Юность» является государственным бюджетным учреждением, основное направление которого – осуществление спортивной деятельности, обеспечение гарантии её общедоступности и бесплатности, реализация программ спортивной подготовки и программ физкультурно-спортивной направленности. Спортивная школа «Юность » была открыта 1 июля 2002 года и является частью спортивной системы Кировской области. В КОГАУ спортивная школа «Юность» культивируется 14 видов спорта, где тренируются 1741 спортсменов.
фото предоставлено СУ СКР по Кировской области