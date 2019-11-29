Сотрудники МЧС начали проверки мест проведения новогодних праздников

Готовимся к новогодним праздникам. Сотрудники МЧС проверяют места, где будут проводится детские утренники и елки. Сегодня пожнадзор побывал в Нововятском ДК Россия.Через эти двери в новогодние праздники пройдут сотни детей. ДК Россия готовится к проведению елок. Сотрудники МЧС проверяют, как и чем оборудован дом культуры. Огнетушители, пожарные шланги, и многое другое.Один из самых главных моментов - состояние пожарной сигнализации. В ДК Россия, она находится в рабочем и полностью исправном состоянии.Постановлением правительства России происшествия с детьми попали в "чрезмерную категорию риска". Именно так она и называется. Обеспечить противопожарную безопасность во время новогодних праздников - одна из главных задач для сотрудников МЧС. Проверка коснется многих учреждений.За детей отвечают не только сотрудники МЧС. О мерах безопасности должны быть информированы родители, учителя и воспитатели, а также другие сопровождающие. Повышенные требования и к тем, на чьей территории состоятся новогодние ёлки.Готовится нужно не только взрослым, но и самим детям. Так, сотрудники МЧС проводят в школах уроки ОБЖ, посвященные пожарной безопасности.