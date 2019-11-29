Сотрудники МЧС начали проверки мест проведения новогодних праздников

Готовимся к новогодним праздникам. Сотрудники МЧС проверяют места, где будут проводится детские утренники и елки. Сегодня пожнадзор побывал в Нововятском ДК Россия.
- Как мы видим, двери довольно широкие, что соответствует нашим требованиям. Открываются они легко. Без всяких усилий.
Через эти двери в новогодние праздники пройдут сотни детей. ДК Россия готовится к проведению елок. Сотрудники МЧС проверяют, как и чем оборудован дом культуры. Огнетушители, пожарные шланги, и многое другое.
- Когда у вас была предыдущая перезарядка огнетушителя? Следующая, вижу, в 21-м году.
Один из самых главных моментов - состояние пожарной сигнализации. В ДК Россия, она находится в рабочем и полностью исправном состоянии.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«К этому месту у сотрудников МЧС внимание повышенное. На том месте, где я сейчас стою будет установлена ёлка - главный символ нового года. Здесь в этом зале будут проходить детские новогодние праздники».
Постановлением правительства России происшествия с детьми попали в "чрезмерную категорию риска". Именно так она и называется. Обеспечить противопожарную безопасность во время новогодних праздников - одна из главных задач для сотрудников МЧС. Проверка коснется многих учреждений.
ИВАН ПАВЛОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Будут у нас проверены все места массового пребывания детей. На данных объектах у нас будут организованы дежурства, на случай чрезвычайных ситуаций».
За детей отвечают не только сотрудники МЧС. О мерах безопасности должны быть информированы родители, учителя и воспитатели, а также другие сопровождающие. Повышенные требования и к тем, на чьей территории состоятся новогодние ёлки.
НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДК РОССИЯ:
«В преддверии новогодних праздников проведены внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками и участниками клубных формирований. Отработаны действия по эвакуации на случай пожара. Я считаю, что к внештатным ситуациям мы готовы».
Готовится нужно не только взрослым, но и самим детям. Так, сотрудники МЧС проводят в школах уроки ОБЖ, посвященные пожарной безопасности.