Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

В новогодние праздники увеличивается количество бытовых пожаров. Самые частые причины - нагревательные приборы и неисправные печи. Чтобы предупредить возможные ЧП, инспекторы пожнадзора ежедневно проводят рейды по домам с печным отоплением.Деревянные дома с печным отоплением находятся в зоне повышенного внимания со стороны сотрудников МЧС. В ходе рейдов инспекторы проверяют состояние печей, наличие предтопочных листов, состояние дымоходов. С жильцами проводится противопожарный инструктаж. Чтобы не допустить беды необходимо своевременно очищать отопительные печи и дымоходы от золы и шлаков. Делается это не реже одного раза в три месяца. Предтопочный лист должен соответствовать определенному размеру 60 на 70 см. Люди должны понимать, что от соблюдения элементарных правил безопасности, зависит их жизнь и сохранность нажитого имущества.Также не допускается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями и не оставлять их без присмотра. Как показывает практика даже незначительный дефект может сыграть роковую роль, поэтому сотрудники МЧС очень внимательно проверяют печи в домах и если есть недостатки, то подсказывают как их нужно устранить.Добавим, что на особом контроле находятся дома с проживанием многодетных семей, престарелых и одиноких граждан.