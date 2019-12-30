Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

В новогодние праздники увеличивается количество бытовых пожаров. Самые частые причины - нагревательные приборы и неисправные печи. Чтобы предупредить возможные ЧП, инспекторы пожнадзора ежедневно проводят рейды по домам с печным отоплением.
Деревянные дома с печным отоплением находятся в зоне повышенного внимания со стороны сотрудников МЧС. В ходе рейдов инспекторы проверяют состояние печей, наличие предтопочных листов, состояние дымоходов. С жильцами проводится противопожарный инструктаж. Чтобы не допустить беды необходимо своевременно очищать отопительные печи и дымоходы от золы и шлаков. Делается это не реже одного раза в три месяца. Предтопочный лист должен соответствовать определенному размеру 60 на 70 см. Люди должны понимать, что от соблюдения элементарных правил безопасности, зависит их жизнь и сохранность нажитого имущества.
МАКСИМ ЯЧМЕНЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.КИРОВА:
«В последнее время люди обращают на электропроводку, на печное отопление в связи с тем, что в городе бывают пожары именно из-за тех моментов, за которыми плохо следят жители. Печи, электропроводка, из-за них чаще всего бывают пожары в жилом секторе».
Также не допускается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями и не оставлять их без присмотра. Как показывает практика даже незначительный дефект может сыграть роковую роль, поэтому сотрудники МЧС очень внимательно проверяют печи в домах и если есть недостатки, то подсказывают как их нужно устранить.
МАКСИМ ЯЧМЕНЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.КИРОВА:
«По сравнению с прошлым годом пожары уменьшились, но расслабляться не стоит. Надо следить за печным отоплением и состоянием электропроводки».
Добавим, что на особом контроле находятся дома с проживанием многодетных семей, престарелых и одиноких граждан.