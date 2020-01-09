В Кировской области из ледяного плена спасли двух лосей

Около поселка Суводи Оричевского района лосёнок застрял между льдин. На помощь пришел местный житель Александр Корякин. Он осторожно прорубил лёд ломом и вытащил лосёнка веревками. Об этом сообщают в пресс-центре Кировской области.По данным министерства лесного хозяйства, это уже второй случай спасения лося. Первый произошел в Советском районе.Лось пытался перейти озеро, но крутые берега и ледяные горки помешали выбраться обратно. Животное обнаружили в крайне истощенном состоянии, из чего сделали вывод, что бедолага пробыл на льду несколько суток.Спасение длилось более 3 часов. В нём участвовали егерь и добровольцы. Руководил операцией госинспектор по охране диких животных Леонид Албахтин. Лося веревками подняли на берег. Истощенное животное долго приходило в себя, но затем продолжило свой путь.В министерстве напомнили, что охота на животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, в условиях стихийного бедствия, спасающихся от пожара и наводнения, бури, засухи, бескормицы, а также гололеда запрещена.