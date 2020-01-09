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Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы

Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы

Сегодня, 12:07
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Иван Швецов
Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы


Накануне суд вновь рассматривал уголовное дело кировчанки, чья дочь умерла без еды и воды. Ожидалось, что после прений сторон сразу будет вынесен приговор.

Судебное разбирательство по делу Марии Пленкиной подходит к концу.   Накануне прошли прения сторон. Со стороны прокурора было еще раз отмечены важные подробности, который говорят о виновности Пленкиной. Судя по массе тела малышки, ребенок постоянно голодал.

-  Экспертами отмечены выраженные признаки пониженного питания, масса тела ребенка составляла 8,5 килограммов при средней возрастной норме 13-16 килограммов. Объемы тела значительно меньше средних норм.  Отмечено отсутствие каловых масс на всем протяжении кишечника, а также резкое снижение гликогена в мышцах и печени, что свидетельствует о крайнем истощении ребенка.

Кроме того, выяснилось, что во время судебно-психиатрической экспертизы Пленкина пыталась смягчить свою участь рассказами о том, что якобы ее в квартиру к ребенку не пускали какие-то голоса в голове, но врачи установили - это была симуляция.  8 дней она не приходила к дочери, занятая походами в парикмахерскую, в клуб, помощью подруге с переездом и вечеринками с алкоголем и едой на деньги, полученные у матери. Прокурор попросила Пленкиной 13 лет лишения свободы.  Это наказание показалось многим, пришедшим на процесс, слишком слабым.

-  Я считаю, что это мало. Для такого жесткого убийства это мало. Максимально - 18-20 лет.

Адвокат попросил переквалифицировать дело со статьи 105 на статью 109, то есть с умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности. Это было настолько неожиданно для суда, что судья Бронников даже объявил перерыв на 15 минут.   В это время слушателям суда удалось поговорить с бабушкой погибшей Кристины. Женщина избегает камер, поскольку вокруг нее развернута волна травли в интернете, и это несмотря на то, что она до последних дней жизни внучки давала деньги на питание ребенка, но горе-мамаша эти средства тратила на свои развлечения.

АНЖЕЛИКА ШАКЛЕИНА, УЧАСТНИЦА ГРУППЫ ПАМЯТИ КРИСТИНЫ ПЛЁНКИНОЙ:
«Пообщавшись с бабушкой,  я пересмотрела свой взгляд на эту ситуацию. Бабушка помогала по возможности, но дочь хотела жить отдельно, и вот до чего это привело».

В своем последнем слове Пленкина сообщила, что любила дочь и никогда не хотела ей зла, что она раскаивается в произошедшем, но не хотела убивать ребенка.  При этом она не скупилась на слезы

ЕЛЕНА ШАМОВА, УЧАСТНИЦА ГРУППЫ ПАМЯТИ КРИСТИНЫ ПЛЁНКИНОЙ В СОЦСЕТЯХ:
«Пленкина очень боится смотреть в глаза своей матери. И скорее всего она сегодня заплакала, потому что в зале были левые люди».

Добавим, что дело Пленкиной вызвало огромный общественный резонанс по всей стране, за процессом следят сотни тысяч людей  по всей стране.

ИВАН ШВЕЦОВ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что сегодня прения сторон закончились очень неоднозначно, судья постановил, что вердикт будет вынесен в пятницу, 17 января».
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