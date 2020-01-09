Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы

Накануне суд вновь рассматривал уголовное дело кировчанки, чья дочь умерла без еды и воды. Ожидалось, что после прений сторон сразу будет вынесен приговор.Судебное разбирательство по делу Марии Пленкиной подходит к концу. Накануне прошли прения сторон. Со стороны прокурора было еще раз отмечены важные подробности, который говорят о виновности Пленкиной. Судя по массе тела малышки, ребенок постоянно голодал.Кроме того, выяснилось, что во время судебно-психиатрической экспертизы Пленкина пыталась смягчить свою участь рассказами о том, что якобы ее в квартиру к ребенку не пускали какие-то голоса в голове, но врачи установили - это была симуляция. 8 дней она не приходила к дочери, занятая походами в парикмахерскую, в клуб, помощью подруге с переездом и вечеринками с алкоголем и едой на деньги, полученные у матери. Прокурор попросила Пленкиной 13 лет лишения свободы. Это наказание показалось многим, пришедшим на процесс, слишком слабым.Адвокат попросил переквалифицировать дело со статьи 105 на статью 109, то есть с умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности. Это было настолько неожиданно для суда, что судья Бронников даже объявил перерыв на 15 минут. В это время слушателям суда удалось поговорить с бабушкой погибшей Кристины. Женщина избегает камер, поскольку вокруг нее развернута волна травли в интернете, и это несмотря на то, что она до последних дней жизни внучки давала деньги на питание ребенка, но горе-мамаша эти средства тратила на свои развлечения.В своем последнем слове Пленкина сообщила, что любила дочь и никогда не хотела ей зла, что она раскаивается в произошедшем, но не хотела убивать ребенка. При этом она не скупилась на слезыДобавим, что дело Пленкиной вызвало огромный общественный резонанс по всей стране, за процессом следят сотни тысяч людей по всей стране.