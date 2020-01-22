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24 января 09:47
23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено 23 янв 15:25 В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту 23 янв 15:24 Подробности ЧП в кировской школе № 66. 23 янв 15:18 Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки 23 янв 11:05 В Пижанском районе столкнулись три автомобиля. 23 янв 10:26 В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО). 22 янв 17:49 В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 22 янв 17:45 В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории 22 янв 17:42 В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория
Подробности ЧП в кировской школе № 66.

Подробности ЧП в кировской школе № 66.

Вчера, 15:24
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Подробности ЧП в кировской школе № 66.

Сегодня днем в школе № 66 г. Кирова несколько учеников неудачно "поиграли" с газовым баллончиком.

После окончания первой смены подростки сначала распылили его содержимое в туалете, а затем на улице рядом со школой.

Администрация школы сразу приняла меры согласно инструкции. Всех учеников экстренно вывели из помещения, были вызваны полиция и «скорая помощь».

Учеников, которые распылили баллончик, и школьницу, которая оказалась рядом, осмотрели врачи. Угрозы здоровью и жизни детей нет.

Все помещения в школе были оперативно проветрены.

По информации руководства школы, занятия второй смены начались по расписанию и проходят в штатном режиме. По факту случившегося представители департамента образования проведут служебную проверку.

С детьми, которые принесли в школу газовый баллончик, и с их родителями будут проведены разъяснительные беседы.
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