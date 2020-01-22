Подробности ЧП в кировской школе № 66.

Сегодня днем в школе № 66 г. Кирова несколько учеников неудачно "поиграли" с газовым баллончиком.После окончания первой смены подростки сначала распылили его содержимое в туалете, а затем на улице рядом со школой.Администрация школы сразу приняла меры согласно инструкции. Всех учеников экстренно вывели из помещения, были вызваны полиция и «скорая помощь».Учеников, которые распылили баллончик, и школьницу, которая оказалась рядом, осмотрели врачи. Угрозы здоровью и жизни детей нет.Все помещения в школе были оперативно проветрены.По информации руководства школы, занятия второй смены начались по расписанию и проходят в штатном режиме. По факту случившегося представители департамента образования проведут служебную проверку.С детьми, которые принесли в школу газовый баллончик, и с их родителями будут проведены разъяснительные беседы.