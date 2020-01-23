Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО).

Сегодня в Первомайском районном суде избирали меру пресечения для экс-главы Кирова и Заксобрания Кировской области Владимира Быкова. Заседание суда проходило в закрытом режиме, без участия СМИ. Корреспонденту ГТРК Вятка Александре Гуляевой удалось поговорить с фигурантом дела перед началом заседания. Блиц-интервью получилось "содержательным".Корр.: - Признаете то, в чем вас обвиняют?В.Быков: - Без комментариев.Корр.: - Почему?В.Быков: - ПотомуКорр.: - Сегодня на избрании меры пресечения на что рассчитываете?В.Быков: - То, что решит суд.Корр.: - Но вы бы хотели под домашним арестом остаться?В.Быков: - Я же вам сказал - без комментариев.Корр.: - Почему без комментариев?В.Быков: - Ну потому. Это мое личное дело, не ваше.Корр.: - Ну как это ваше личное дело. Вы занимали такой пост.В.Быков: - Я сегодня ничего не занимаю.Корр.: - Ну вам же вменяют в вину, что вы брали взятку 7-8 миллионовВ.Быков: - Я вам сказал, без комментариев. Занимайтесь своим делом, у вас есть более интересные вопросы.Корр.: - Сегодня нет.В.Быков: - Ну...(уходит)Напомним, экс-глава города Кирова и экс-председатель ЗакСобрания Кировской области был задержан 29 ноября 2019 года. В отношении Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, в 2014-2016 годах экс-глава города Кирова получил через посредника взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей от кировского предпринимателя за содействии в заключении договоров с АО «АТП» на поставку топлива для общественного транспорта. Так, по версии следствия, на улицах города появились пресловутые "чадащие" ПАЗики, на которые неоднократно жаловались горожане.30 ноября 2019 года судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.