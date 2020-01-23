Как не стать жертвой мошенников при найме жилья

Сферы деятельности мошенников - самые разные: от представления сотрудниками банка до покупки товаров на сайтах объявлений. А как не пострадать при найме жилья?Переезд в другой город, путешествие, рабочие поездки предполагают найм жилья. Но в эпоху информационных технологий и процветающего дистанционного мошенничества, на первый взгляд, сделать это не так просто. Существует множество способов обмана доверчивых квартиросъемщиков, рассмотрим некоторые из них.После чего мошенник перестает выходить на связь. Ещё один способ связан с обманом наймодателя. Позвонив предполагаемой жертве, мошенник предлагает внести определенную сумму в качестве предоплаты, узнает персональные данные банковской карты, после чего похищает денежные средства. За оба способа мошенник будет нести ответственность.Чтобы обезопасить себя от мошенников необходимо придерживаться простого правила: всегда проверять документы перед тем, как подписать договор найма и расплатиться, ни в коем случае заранее не передавать деньги.Добавим, что мошенничества, связанные с наймом квартиры, составляют 10% от общего количества преступлений, совершенных дистанционным способом.