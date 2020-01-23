Как не стать жертвой мошенников при найме жилья

Сферы деятельности мошенников - самые разные: от представления сотрудниками банка до покупки товаров на сайтах объявлений. А как не пострадать при найме жилья?
Переезд в другой город, путешествие, рабочие поездки предполагают найм жилья. Но в эпоху информационных технологий и процветающего дистанционного мошенничества, на первый взгляд, сделать это не так просто. Существует множество способов обмана доверчивых квартиросъемщиков, рассмотрим некоторые из них.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первый: это когда человек пытается снять, арендовать квартиру в другом регионе с целью там поездки в отпуск или там ещё по каким-то делам, и для этого он находит объявление на различных интернет-сервисах, после чего созванивается с предполагаемым арендодатчиком и договаривается о съеме, значит, ему назначается цена аренды и предлагается внести либо полную оплату либо какую-то часть».
После чего мошенник перестает выходить на связь. Ещё один способ связан с обманом наймодателя. Позвонив предполагаемой жертве, мошенник предлагает внести определенную сумму в качестве предоплаты, узнает персональные данные банковской карты, после чего похищает денежные средства. За оба способа мошенник будет нести ответственность.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда речь идет о статье 159, то согласно закону, действующему на данный момент, дело уголовное возбуждается при наличии ущерба в сумме более 2500 рублей. Если же квалифицируется преступление как кража с банковского счёта, о том, о чем ранее говорил, там сумма ущерба значения не имеет».
Чтобы обезопасить себя от мошенников необходимо придерживаться простого правила: всегда проверять документы перед тем, как подписать договор найма и расплатиться, ни в коем случае заранее не передавать деньги.
ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Золотое правило - это никогда никому ни при каких обстоятельствах не передавать персональные личные данные своей банковской карты и своего банковского счета».
Добавим, что мошенничества, связанные с наймом квартиры, составляют 10% от общего количества преступлений, совершенных дистанционным способом.