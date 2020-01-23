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25 января 08:15
24 янв 19:30 Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест 24 янв 17:57 Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля 24 янв 16:38 МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ. 24 янв 14:52 Как не стать жертвой мошенников при найме жилья 24 янв 14:40 В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин. 24 янв 11:55 Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО). 24 янв 11:11 Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза 24 янв 11:11 Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки 23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено
Как не стать жертвой мошенников при найме жилья

Как не стать жертвой мошенников при найме жилья

Вчера, 14:52
219
Альбина Самигуллина
Как не стать жертвой мошенников при найме жилья


Сферы деятельности мошенников - самые разные: от представления сотрудниками банка до покупки товаров на сайтах объявлений. А как не пострадать при найме жилья?

Переезд в другой город, путешествие, рабочие поездки предполагают найм жилья. Но в эпоху информационных технологий и процветающего дистанционного мошенничества, на первый взгляд, сделать это не так просто. Существует множество способов обмана доверчивых квартиросъемщиков, рассмотрим некоторые из них.

ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первый: это когда человек пытается снять, арендовать квартиру в другом регионе с целью там поездки в отпуск или там ещё по каким-то делам, и для этого он находит объявление на различных интернет-сервисах, после чего созванивается с предполагаемым арендодатчиком и договаривается о съеме, значит, ему назначается цена аренды и предлагается внести либо полную оплату либо какую-то часть».

После чего мошенник перестает выходить на связь. Ещё один способ связан с обманом наймодателя. Позвонив предполагаемой жертве, мошенник предлагает внести определенную сумму в качестве предоплаты, узнает персональные данные банковской карты, после чего похищает денежные средства. За оба способа мошенник будет нести ответственность.

ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда речь идет о статье 159, то согласно закону, действующему на данный момент, дело уголовное возбуждается при наличии ущерба в сумме более 2500 рублей. Если же квалифицируется преступление как кража с банковского счёта, о том, о чем ранее говорил, там сумма ущерба значения не имеет».

Чтобы обезопасить себя от мошенников необходимо придерживаться простого правила: всегда проверять документы перед тем, как подписать договор найма и расплатиться, ни в коем случае заранее не передавать деньги.

ПАВЕЛ ШМЫРОВ, НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Золотое правило - это никогда никому ни при каких обстоятельствах не передавать персональные личные данные своей банковской карты и своего банковского счета».

Добавим, что мошенничества, связанные с наймом квартиры, составляют 10% от общего количества преступлений, совершенных дистанционным способом.
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