Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного"

Сенсацией сегодня закончилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу "электронного проездного". Решение судейской коллегии превзошло самые смелые ожидания адвокатов и самих обвиняемых.Лично на судебном заседании обвиняемые не присутствовали. Была организована видеосвязь с СИЗО. Все участники процесса получили реальные сроки лишения свободы в колонии общего режима по решению Первомайского районного суда, которое было принято осенью прошлого года. Дмитрий Никулин 3,5 года лишения свободы, Анатолий Ганьба 3 года и 5 месяцев, Олег Чичибабин 3 года, Александр Рыболовлев 3 года и 7 месяцев лишения свободы. Напомним, что они были осуждены за хищения в муниципальных предприятиях. Размер ущерба государству оценивается в десятки миллионов рублей. Все они признали вину, попросили судью смягчить наказание, ссылаясь на раскаяние, добровольное и активное сотрудничество со следствием.Дмитрий Никулин добавил, что Бог уже наказал его тем, что у него недавно умер близкий родственник, и теперь он надеется только на милость земного суда. Адвокаты просили своим подзащитным заменить текущее наказание на наказание, не связанное с лишением свободы, то есть условные сроки. Но решение коллегии судей превзошло самые смелые надежды.Родственники осужденных, пришедшие в суд, не сдерживали эмоций. Четверо фигурантов ждут теперь оформления документов для освобождения из-под стражи. Возможно, это произойдет уже сегодня. Само же уголовное дело будет возвращено на этап до следственной проверки, после чего, вероятно, будет новый процесс. В прокуратуре пока не комментируют ситуацию, поскольку письменное решение суда ещё не получено.