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13 февраля 22:09
13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи" 13 фев 17:59 Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте 13 фев 15:30 Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу 13 фев 15:25 Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного" 13 фев 12:04 Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом" 13 фев 11:08 В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» 13 фев 11:04 Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды
Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного"

Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного"

Сегодня, 15:25
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Иван Швецов
Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу


Сенсацией сегодня закончилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу "электронного проездного".  Решение судейской коллегии превзошло самые смелые ожидания адвокатов и самих обвиняемых.

Лично на судебном заседании обвиняемые  не присутствовали. Была организована видеосвязь с СИЗО.  Все участники процесса получили реальные сроки лишения свободы в колонии общего режима по решению Первомайского районного суда, которое было принято осенью прошлого года.  Дмитрий Никулин 3,5 года лишения свободы, Анатолий Ганьба 3 года и 5 месяцев, Олег Чичибабин 3 года, Александр Рыболовлев 3 года и 7 месяцев  лишения свободы. Напомним,  что они были осуждены за хищения в муниципальных предприятиях. Размер ущерба государству оценивается в десятки миллионов рублей.  Все они признали вину, попросили судью смягчить наказание, ссылаясь на раскаяние, добровольное и активное сотрудничество со следствием.

ДМИТРИЙ НИКУЛИН,  ОСУЖДЕННЫЙ:
«Прошу вас, если это возможно, частично  уменьшить наказание, полученное за данное деяние, спасибо».

Дмитрий Никулин добавил, что Бог уже наказал его тем, что у него недавно умер  близкий родственник, и теперь он надеется только на милость земного суда.   Адвокаты просили своим подзащитным заменить текущее наказание на наказание, не связанное с лишением свободы, то есть условные сроки. Но решение коллегии судей превзошло самые смелые надежды.

КОНСТАНТИН КОЛЕГОВ, СУДЬЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:
«Судебная коллегия определила приговор Первомайского районного суда г. Кирова  отменить. Уголовное дело возвратить в прокуратуру для устранения препятствий на его рассмотрение судом.  Обвиняемых Чичибабина, Никулина, Рыболовлева, Ганьбу из-под стражи освободить».

Родственники осужденных, пришедшие в суд, не сдерживали эмоций. Четверо фигурантов ждут теперь оформления документов для освобождения из-под стражи. Возможно, это произойдет уже сегодня. Само же уголовное дело будет возвращено на этап до следственной проверки, после чего, вероятно, будет новый процесс. В прокуратуре пока не комментируют ситуацию, поскольку письменное решение суда ещё не получено.
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