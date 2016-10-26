В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Сегодня, 11:47 | Просмотров: 94 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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- А здесь на сколько коек?
- Здесь на шесть.
- Шесть, да?
Пока в этих палатах пусто, но к новому году просторные, отремонтированные помещения заполнят мебелью и необходимым для лечения детей оборудованием.
- Здесь у нас будет душевая комната, где дети смогут принимать водные процедуры.
- То есть, с болезнью Пертеса дети буту принимать водные процедуры здесь.
- А у нас дети тяжелые...
- Справимся!
Уже в январе в областную больницу восстановительного лечения в поселке Нижнеивкино прибудут первые пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Раньше лечением таких пациентов занимались в поселке Русский Турек Урмужского района, однако в октябре детское отделение восстановительного лечения Центра травматологии ортопедии и нейрохирургии было решено перенести в курортную зону Нижнеивкино. У многих родителей эта новость вызвала вопросы и встревоженность.
НАДЕЖДА КОРЧЕМКИНА:
«Потому что мы там привыкли, мы там довольно давно уже лежим и всю систему видим и знаем, как там было и как там есть: система лечения, обучения, воспитания там была налажена годами, и персонал столько лет уже там этим занимался».
Надежда в составе инициативной группы специально приехала из Мурыгино посмотреть, в каких условиях будет проходить лечение ее ребенок. А условия, по словам представителей регионального Минздрава, также приехавших с визитом, - даже лучше, чем были. Раньше в этом корпусе проходили лечение всего 25 детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, теперь общую вместимость увеличили до семидесяти четырех пациентов. На первом этаже будут лечить лежачих пациентов с болезнью Пертеса, на втором - с заболеваниями костно-мышечной системы.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы попытались объединить вот эту реабилитацию на этой площадке, чтобы спектр доступных услуг стал шире, соответственно будет и качество реабилитации. Мы считаем, что оно будет выше, и детишки будут быстро поправляться».
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ Г. КИРОВА:
«Раньше в Русском Туреке охватывались детишки с заболеваниями позвоночника и с заболеваниями Пертеса, сейчас этот корпус рассчитан на прием пациентов для прохождения реабилитации после травм различной локализации и различных крупных операций на костно-мышечной системе».
Кроме того, помимо массажа, ЛФК и физиопроцедур, дети теперь смогут проходить водо- и грязелечение. Что касается пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то для них подготовили места в корпусе, где ранее оказывали платные услуги. Все дети, во время лечения, будут обучаться, в том числе дистанционно, благодаря новым технологиям.
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