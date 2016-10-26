В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

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Областная больница восстановительного лечения в поселке Нижнеивкино Кумёнского района готовится принять маленьких пациентов. Уже в начале следующего года в отремонтированные помещения прибудут пациенты детского отделения Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, который ранее располагался в селе Русский Турек Уржумского района.Пока в этих палатах пусто, но к новому году просторные, отремонтированные помещения заполнят мебелью и необходимым для лечения детей оборудованием.Уже в январе в областную больницу восстановительного лечения в поселке Нижнеивкино прибудут первые пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Раньше лечением таких пациентов занимались в поселке Русский Турек Урмужского района, однако в октябре детское отделение восстановительного лечения Центра травматологии ортопедии и нейрохирургии было решено перенести в курортную зону Нижнеивкино. У многих родителей эта новость вызвала вопросы и встревоженность.Надежда в составе инициативной группы специально приехала из Мурыгино посмотреть, в каких условиях будет проходить лечение ее ребенок. А условия, по словам представителей регионального Минздрава, также приехавших с визитом, - даже лучше, чем были. Раньше в этом корпусе проходили лечение всего 25 детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, теперь общую вместимость увеличили до семидесяти четырех пациентов. На первом этаже будут лечить лежачих пациентов с болезнью Пертеса, на втором - с заболеваниями костно-мышечной системы.Кроме того, помимо массажа, ЛФК и физиопроцедур, дети теперь смогут проходить водо- и грязелечение. Что касается пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то для них подготовили места в корпусе, где ранее оказывали платные услуги. Все дети, во время лечения, будут обучаться, в том числе дистанционно, благодаря новым технологиям.