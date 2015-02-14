В Кировской области зарегистрировано 38 случаев заболевания гриппом.

Поделиться новостью:

За неделю в Кирове и области было зафиксировано 8498 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ с незначительным приростом (на 1,5%) к предыдущей неделе.

В целом уровень заболеваемости пока не превышает эпидемического порога. При лабораторном мониторинге доля вирусов гриппа увеличилась и составила 35,5%.

Доминирует вирус гриппа A (H3N2) (гонконгский).

Он выделен в 24,4% пробах от количества обследованных больных.

Вирус гриппа A (H1N1) (свиной) – в 11,1% случаев.

Всего с начала года зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ был приостановлен учебный процесс в 14 группах 11 детских садов и в 12 классах 7 школ.