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Новости / Медицина

В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вчера, 17:41 | Просмотров: 236 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какие учреждения закрыты на карантин?

Роспотребнадзор усиленно проводит карантинные мероприятия, сдерживающие прирост заболеваемости в области, не отстают в этом и образовательные учреждения. Благодаря этому на этой неделе на карантин были закрыты всего 3 школы.

В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Закрыли единичные классы в 62 школе, лингвистической гимназии и 9 школе».

Помимо карантина есть и другие виды профилактики, которыми кировчане могут воспользоваться: самое простое - проветривание помещений и использование масок.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная мера профилактики, которая была принята еще осенью - это прививки. Прививки населению - они, конечно, ограничивают распространение, и это сказывается в целом по Российской Федерации. В нашей стране почти 47% граждан привиты, то есть это почти половина».

В Роспотребнадзоре отмечают, что спрогнозировать появление ОРВИ и гриппа крайне сложно.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почему еще затрудняемся с прогнозом, это то, что у нас предстоят праздничные, массовые мероприятия, которые повышают контакты людей, в том числе в образовательных организациях - все утренники, все праздники ведут к повышению риска дальнейшего распространения инфекции».

Увеличится ли число заболевших в праздничные дни, в первую очередь, зависит от самих кировчан и их готовности защитить себя от инфекций.


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