В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор усиленно проводит карантинные мероприятия, сдерживающие прирост заболеваемости в области, не отстают в этом и образовательные учреждения. Благодаря этому на этой неделе на карантин были закрыты всего 3 школы.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Закрыли единичные классы в 62 школе, лингвистической гимназии и 9 школе».
Помимо карантина есть и другие виды профилактики, которыми кировчане могут воспользоваться: самое простое - проветривание помещений и использование масок.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная мера профилактики, которая была принята еще осенью - это прививки. Прививки населению - они, конечно, ограничивают распространение, и это сказывается в целом по Российской Федерации. В нашей стране почти 47% граждан привиты, то есть это почти половина».
В Роспотребнадзоре отмечают, что спрогнозировать появление ОРВИ и гриппа крайне сложно.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почему еще затрудняемся с прогнозом, это то, что у нас предстоят праздничные, массовые мероприятия, которые повышают контакты людей, в том числе в образовательных организациях - все утренники, все праздники ведут к повышению риска дальнейшего распространения инфекции».
Увеличится ли число заболевших в праздничные дни, в первую очередь, зависит от самих кировчан и их готовности защитить себя от инфекций.
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