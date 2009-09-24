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В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какие учреждения закрыты на карантин?Роспотребнадзор усиленно проводит карантинные мероприятия, сдерживающие прирост заболеваемости в области, не отстают в этом и образовательные учреждения. Благодаря этому на этой неделе на карантин были закрыты всего 3 школы.Помимо карантина есть и другие виды профилактики, которыми кировчане могут воспользоваться: самое простое - проветривание помещений и использование масок.В Роспотребнадзоре отмечают, что спрогнозировать появление ОРВИ и гриппа крайне сложно.Увеличится ли число заболевших в праздничные дни, в первую очередь, зависит от самих кировчан и их готовности защитить себя от инфекций.