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Новости / Медицина

В области внедрили дистанционный мониторинг пациентов

Сегодня, 11:21 | Просмотров: 219 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кировской области впервые в России внедрили систему дистанционного мониторинга за пациентами. Губернатор Игорь Васильев и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института "Градиент" Игорь Сиренко подписали соглашение о сотрудничестве.

- Сейчас все операции сделали, коллеги берут вас под контроль с новым прибором.
- Да.

Житель Вятско-Полянского района страдает хроническим заболеванием сердца. Теперь мужчина бесплатно получил отечественный прибор для дистанционного мониторинга показателей здоровья "Опека-04". Он позволяет передавать информацию о сердечной деятельности пациента в режиме реального времени на единую медицинскую информационную систему региона.

В области внедрили дистанционный мониторинг пациентовДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы начали выдачу с Областной клинической больницы. Сюда доставляются пациенты со всей области. По показаниям им будет выдаваться такой прибор. На сегодняшний день пациентам будет выдано уже 12 приборов».

Кировская область - первый регион в России по внедрению системы дистанционного мониторинга состояния пациентов, которые перенесли операции на сердце. Это стало возможно благодаря Соглашению между Правительством Кировской области и акционерным обществом Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент".

В области внедрили дистанционный мониторинг пациентовИГОРЬ СИРЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГРАДИЕНТ":
«Это только начало пути. Мы активно работаем с мая. Такой результат у нас за месяц. Прибор еще будет совершенствоваться в результате эксплуатации в Областной больнице Кирова. Будут дополнительные требования к разработчикам».

Процент смертности от болезней системы кровообращения является наивысшим как в Кировской области, так и в целом по России. Дистанционный мониторинг позволит снизить летальность от данных заболеваний.

В области внедрили дистанционный мониторинг пациентовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прибор создается бесплатно за счет средств ОМС. Мы создаем личные кабинеты для людей, которые находятся в группе риска и доктора могут постоянно следить за их состоянием. Я думаю, мы такую практику будем расширять, вводить сюда еще ряд заболеваний, например, больные сахарным диабетом».

Всего на первом этапе реализации проекта планируется установить прибор примерно тысяче пациентов.


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