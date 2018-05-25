В области внедрили дистанционный мониторинг пациентов

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В Кировской области впервые в России внедрили систему дистанционного мониторинга за пациентами. Губернатор Игорь Васильев и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института "Градиент" Игорь Сиренко подписали соглашение о сотрудничестве.Житель Вятско-Полянского района страдает хроническим заболеванием сердца. Теперь мужчина бесплатно получил отечественный прибор для дистанционного мониторинга показателей здоровья "Опека-04". Он позволяет передавать информацию о сердечной деятельности пациента в режиме реального времени на единую медицинскую информационную систему региона.Кировская область - первый регион в России по внедрению системы дистанционного мониторинга состояния пациентов, которые перенесли операции на сердце. Это стало возможно благодаря Соглашению между Правительством Кировской области и акционерным обществом Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент".Процент смертности от болезней системы кровообращения является наивысшим как в Кировской области, так и в целом по России. Дистанционный мониторинг позволит снизить летальность от данных заболеваний.Всего на первом этапе реализации проекта планируется установить прибор примерно тысяче пациентов.