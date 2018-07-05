Медицинский осмотр на Театральной площади города Кирова
Передвижные медицинские комплексы будут работать на театральной площади до 8го июля. На этот раз кировчане смогут проверить легкие, давление, пройти обследование сердца на кардиовизоре и проконсультироваться со специалистом при желании бросить курить.
ОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Эта акция имеет профилактическую направленность. То есть наша цель — еще раз проинформировать население о факторах риска заболеваний. Актуальность хронических заболеваний не падает. Действительно, основной вклад в преждевременную смертность населения вносят сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, сахарный диабет, онкологические заболевания».
В рамках месяца женского здоровья на площади работают акушер-гинеколог и маммолог. Здесь доктора могут провести обычное регулярное обследование, а также взять анализы на онкоцитологию. Кировчане выездными медосмотрами довольны — в первую очередь это удобно и экономит время.
- Вот это очень удобно. Я вчера просто услышал объявление по телевизору, и решил. Рядом здесь живу.
- Сегодня что будете проверять?
- А не знаю, флюорографию сделаю.
- Здорово! Я в поликлинике полдня только теряю. А здесь подошел, проверился, ушел.
- Я в прошлом году приходила, и каждый год прихожу, как вы приезжаете.
- Ну, я сейчас с внуками сижу, поэтому мне выбраться довольно сложно, некогда. А сегодня вот узнала и пришла.
Традиционно в акции участвуют и специалисты кировского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Сдать анализ можно прямо в поликлинике на колесах и спустя несколько дней узнать свой ВИЧ-статус в отделении центра. По информации Минздрава по Кировской области по итогам 2017 года был зарегистрирован рост новых случаев выявления заболевания на 25% . За 6 месяцев текущего года эта болезнь была выявлена у 106 жителей.
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