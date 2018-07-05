Медицинский осмотр на Театральной площади города Кирова

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На театральной площади в ближайшие несколько дней кировчане смогут проверить свое здоровье. Подобные акции областной Минздрав проводит не в первый раз, однако количество специалистов постоянно увеличивается.Передвижные медицинские комплексы будут работать на театральной площади до 8го июля. На этот раз кировчане смогут проверить легкие, давление, пройти обследование сердца на кардиовизоре и проконсультироваться со специалистом при желании бросить курить.В рамках месяца женского здоровья на площади работают акушер-гинеколог и маммолог. Здесь доктора могут провести обычное регулярное обследование, а также взять анализы на онкоцитологию. Кировчане выездными медосмотрами довольны — в первую очередь это удобно и экономит время.Традиционно в акции участвуют и специалисты кировского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Сдать анализ можно прямо в поликлинике на колесах и спустя несколько дней узнать свой ВИЧ-статус в отделении центра. По информации Минздрава по Кировской области по итогам 2017 года был зарегистрирован рост новых случаев выявления заболевания на 25% . За 6 месяцев текущего года эта болезнь была выявлена у 106 жителей.