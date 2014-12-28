В Верхнекамской ЦРБ установили новый цифровой маммограф

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Новый цифровой маммограф установили в Верхнекамской ЦРБ. И сейчас пациентки в сложных диагностических случаях могут получить специализированную консультацию врачей клиник Кирова.В одном из самых отдаленных районов Кировской области проживает 11 тысяч женщин. И до появления в Верхнекамской ЦРБ цифрового маммографа, пройти раннюю диагностику пациентки могли лишь два раза в год, во время приезда в Кирс мобильного медицинского комплекса.Отметим, что цифровая маммография позволяет более точно диагностировать заболевания и является одним из ведущих методов скрининга рака молочной железы.Маммография входит в перечень исследований, которые необходимо проходить раз в два года для женщин в возрасте от 40 до 50 лет, после 50-ти ее нужно делать ежегодно.В этом году в онкодиспансер передано уже около 2 тысяч 300 снимков из 11-ти межрайонных центрах.Добавим, что борьба с онкологическими заболеваниями в этом году обозначена федеральным правительством, как ключевое направление работы в сфере здравоохранения.