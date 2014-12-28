В Верхнекамской ЦРБ установили новый цифровой маммограф
ТАТЬЯНА ШУМАЙЛОВА, РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ЦРБ:
«Делаем прямую правую проекцию, потом левую, потом - два косых снимка».
В одном из самых отдаленных районов Кировской области проживает 11 тысяч женщин. И до появления в Верхнекамской ЦРБ цифрового маммографа, пройти раннюю диагностику пациентки могли лишь два раза в год, во время приезда в Кирс мобильного медицинского комплекса.
ОЛЬГА РУДАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА:
«Я очень рада, что в нашем районе наконец-то появился маммограф, где каждая женщина может провести обследование, и для этого не нужно ездить в Киров, записываться к другим врачам, это очень удобно, я очень рада».
Отметим, что цифровая маммография позволяет более точно диагностировать заболевания и является одним из ведущих методов скрининга рака молочной железы.
АНАСТАСИЯ ТРУШНИКОВА, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ЦРБ:
«Снимки переходят по системе на основной компьютер, где я просматриваю снимки, оцениваю, есть или нет патология, снимки, подозрительные на патологию, отправляются в областной онкодиспансер для повторного чтения».
Маммография входит в перечень исследований, которые необходимо проходить раз в два года для женщин в возрасте от 40 до 50 лет, после 50-ти ее нужно делать ежегодно.
СЕРГЕЙ МЯКИШЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ЦРБ:
«В Верхнекамской ЦРБ в настоящее время работают два врача-рентгенолога, они прошли обучение по вопросам маммографии. Ежедневно у нас проходит от 15 до 20 женщин. Уже выявили с подозрением на онкологические заболевания четыре женщины».
В этом году в онкодиспансер передано уже около 2 тысяч 300 снимков из 11-ти межрайонных центрах.
ИГОРЬ НАБАТОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Все они объединены в единую информационную сеть, так называемая ПАК-система, посредством которой по защищенным каналам можно передавать маммограммы из одного медицинского учреждения в другое».
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта система двойного прочтения дает уверенность пациентам в районах Кировской области в том, что, когда они обращаются на маммографию, что в интерпретации этих рентгенограмм будут принимать участие самые высококлассные, ведущие специалисты головного учреждения Кировской области».
Добавим, что борьба с онкологическими заболеваниями в этом году обозначена федеральным правительством, как ключевое направление работы в сфере здравоохранения.
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