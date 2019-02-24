Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотики

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Уровень наркомании в Кировской области невысок. Однако, это не значит, что такой проблемы в регионе нет. Какое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотики?Проанализировать биоматериал и выяснить, употреблял ли человек наркотики. Раньше на это уходило около недели, сейчас несколько минут. Благодаря прибору, работать стало гораздо проще.Несмотря на то, что наркомания в Кировской области не самое распространенное явление, специалистам работы хватает. Больше всего пациентов в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. Встречаются и те, кому за сорок.Еще 585 человек наблюдаются в диспансере. Они наркотики употребляли, но зависимость еще не успела выработаться. Пообщаться со специалистами диспансера будет полезно и родственникам наркозависимых.Узнать ответ на этот вопрос можно у сотрудников диспансера. Медики отмечают, что лечение наркозависимости - это курс не только для больного, но и для всей его семьи.