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Новости / Медицина

Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотики

Вчера, 15:20 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Уровень наркомании в Кировской области невысок. Однако, это не значит, что такой проблемы в регионе нет. Какое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотики?

Проанализировать биоматериал и выяснить, употреблял ли человек наркотики. Раньше на это уходило около недели, сейчас несколько минут. Благодаря прибору, работать стало гораздо проще.

Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотикиИРИНА ДЕВЯТЬЯРОВА, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР":
«Контейнер анализирует исходный образец. После того, как визуально доктор посмотрит, мы можем вставлять уже в приборчик. Вставляется просто, работает очень быстро, в течении пяти минут мы можем вывести на экран все».

Несмотря на то, что наркомания в Кировской области не самое распространенное явление, специалистам работы хватает. Больше всего пациентов в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. Встречаются и те, кому за сорок.

Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотикиВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР":
«На учете в Кировском областном наркологическом диспансере на данный момент состоит 462 человека с диагнозом "синдром зависимости от наркотиков».

Еще 585 человек наблюдаются в диспансере. Они наркотики употребляли, но зависимость еще не успела выработаться. Пообщаться со специалистами диспансера будет полезно и родственникам наркозависимых.

Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотикиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сотрудники наркологического диспансера предлагают всем желающим пройти викторину. Здесь около десятка вопросов и они, прежде всего для тех, кто является родственниками наркозависимого. И так какой у нас вопрос? - Слышали ли вы термин "созовисимость" что он означает?».

Узнать ответ на этот вопрос можно у сотрудников диспансера. Медики отмечают, что лечение наркозависимости - это курс не только для больного, но и для всей его семьи.


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