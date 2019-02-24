Новое оборудование позволяет медикам выявлять тех, кто пробовал наркотики
Проанализировать биоматериал и выяснить, употреблял ли человек наркотики. Раньше на это уходило около недели, сейчас несколько минут. Благодаря прибору, работать стало гораздо проще.
ИРИНА ДЕВЯТЬЯРОВА, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР":
«Контейнер анализирует исходный образец. После того, как визуально доктор посмотрит, мы можем вставлять уже в приборчик. Вставляется просто, работает очень быстро, в течении пяти минут мы можем вывести на экран все».
Несмотря на то, что наркомания в Кировской области не самое распространенное явление, специалистам работы хватает. Больше всего пациентов в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. Встречаются и те, кому за сорок.
ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР":
«На учете в Кировском областном наркологическом диспансере на данный момент состоит 462 человека с диагнозом "синдром зависимости от наркотиков».
Еще 585 человек наблюдаются в диспансере. Они наркотики употребляли, но зависимость еще не успела выработаться. Пообщаться со специалистами диспансера будет полезно и родственникам наркозависимых.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сотрудники наркологического диспансера предлагают всем желающим пройти викторину. Здесь около десятка вопросов и они, прежде всего для тех, кто является родственниками наркозависимого. И так какой у нас вопрос? - Слышали ли вы термин "созовисимость" что он означает?».
Узнать ответ на этот вопрос можно у сотрудников диспансера. Медики отмечают, что лечение наркозависимости - это курс не только для больного, но и для всей его семьи.
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