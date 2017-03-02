Март - месяц профилактики туберкулеза.

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В Кировской области в течение марта пройдут различные мероприятия, посвященные профилактике этого опасного заболевания.

19 марта в министерстве здравоохранения состоится прямая линия с участием главного внештатного фтизиатра Кировской области Вячеслава Новикова.

Свои вопросы жители региона смогут задать по телефону 38-13-23 с 14:00 до 15:00.

24 марта, в субботу, с 9:00 до 15:00 в городе Кирове на площади Маршала Конева планируется работа передвижной флюорографической установки.

Работа выездных мобильных бригад в этот день также будет организована в Вятскополянском, Омутнинском, Малмыжском, Уржумском, Слободском и Кирово-Чепецком районах.

Пройти бесплатное флюорографическое обследование сможет любой желающий при наличии паспорта и полиса ОМС.