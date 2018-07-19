На Театральной площади развернулась мобильная станция переливания крови
Первая кровь была сдана еще в юности. После этого был большой перерыв, говорит Жанна Коломиец. Поэтому сегодня кировчанка волнуется, как в первый раз.
ЖАННА КОЛОМИЕЦ:
«Я раньше, когда молодая была, сдавала. Но это не считается. Я добрый человек, хочу людям делать добро».
Четыреста миллилитров. Столько крови берут у донора. Процедура занимает примерно семь минут, затем консультация врача и можно восполнить силы соком. Его донору выдают по окончании.
АЛЕКСАНДР ЛУЦЕНКО:
ЕКАТЕРИНА КОЛОБОВА:
«Больше испуга было. Так, не страшно совсем. Из пальца больнее гораздо было».
Мобильная станция переливания крови появилась на театральной площади в рамках акции "Стань донором...". В прошлом году интерес к ней проявили более двух сотен кировчан. В этом будет больше, считают врачи.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что бы стать донором нужно при себе иметь паспорт и немного терпения. Терпение понадобится для того, что бы выстоять в очереди. Желающих сдать кровь очень много. С утра это сделали уже более 30-ти человек. После того, как процедура будет пройдена - кровь отправится в лабораторию, где ее разделят на компоненты».
Эти компоненты будут использовать уже в медицинских целях. Мобильная станция работает на театральной площади до шести часов вечера. Акция проводится в преддверии Всемирного дня донора крови.
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕМ ДОНОРСКИХ КАДРОВ КОГБУЗ «КИРОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ»:
«Подобная акция была в прошлом году. Конечно, такие акции будут продолжаться. Мы работаем по привлечению донорских кадров. Всех ждем и будем рады видеть».
По словам врачей, проблемы с донорской кровью в регионе нет. В 2018-м году в Кировской области зарегистрировано около 17-ти тысяч доноров. Медики заготовили почти три тысячи литров крови.
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