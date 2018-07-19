На Театральной площади развернулась мобильная станция переливания крови

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«Тут были дела, и узнал, что будет пункт сдачи крови. Решил между дел зайти и сдать. Сделать доброе дело».

Неравнодушные кировчане сегодня пришли на Театральную площадь. На ней развернулась мобильная станция переливания крови и прошла акция "Стань донором".Первая кровь была сдана еще в юности. После этого был большой перерыв, говорит Жанна Коломиец. Поэтому сегодня кировчанка волнуется, как в первый раз.Четыреста миллилитров. Столько крови берут у донора. Процедура занимает примерно семь минут, затем консультация врача и можно восполнить силы соком. Его донору выдают по окончании.Среди доноров немало тех, кто проходит процедуру впервые. Екатерина Колобова не планирует останавливаться. В следующий раз отправится сдавать кровь в августе.Мобильная станция переливания крови появилась на театральной площади в рамках акции "Стань донором...". В прошлом году интерес к ней проявили более двух сотен кировчан. В этом будет больше, считают врачи.Эти компоненты будут использовать уже в медицинских целях. Мобильная станция работает на театральной площади до шести часов вечера. Акция проводится в преддверии Всемирного дня донора крови.По словам врачей, проблемы с донорской кровью в регионе нет. В 2018-м году в Кировской области зарегистрировано около 17-ти тысяч доноров. Медики заготовили почти три тысячи литров крови.