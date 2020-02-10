В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства

Специалисты областной ветеринарной лаборатории установили очередной диагноз бешенство. Смертельно опасное заболевание было выявлено у лисицы, которую обнаружили в Кирово-Чепецком районе.В Кирово-Чепецком районе, неподалеку от деревни Пыжа был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства. На минувшей неделе местный житель во время прогулки с собакой обнаружил на дороге труп лисицы и сразу сообщил об этом в ветеринарную службу, лисица была отправлена на обследование в лабораторию.Что касается собаки, контактировавшей с зараженной лисицей, сейчас она на карантине, который продлится 6 - 10 дней, если за это время симптомов и признаков проявления заболевания заподозрено не будет, животное передадут хозяевам.В регионе на протяжении четырех лет ежегодно раскладывают вакцину против бешенства диких плотоядных животных. И это дает свои плоды.Как сообщают в управлении ветеринарии области, для предотвращения случаев бешенства в течении года проводится несколько раскладов вакцины в местах обитания диких животных. Что касается домашних животных, которые заболевают бешенством, здесь уже ответственность лежит на плечах хозяев, некоторые владельцы животных относятся с пренебрежением к вакцинации, несмотря на то, что вакцина бесплатна и поступает в область за счет средств федерального бюджета.