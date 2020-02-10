В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства

Специалисты областной ветеринарной лаборатории установили очередной диагноз бешенство. Смертельно опасное заболевание было выявлено у лисицы, которую обнаружили в Кирово-Чепецком районе.
В Кирово-Чепецком районе, неподалеку от деревни Пыжа был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства. На минувшей неделе местный житель во время прогулки с собакой обнаружил на дороге труп лисицы и сразу сообщил об этом в ветеринарную службу, лисица была отправлена на обследование в лабораторию.
СЕРГЕЙ СКРЯБИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«Поступил материал, провели исследование, положительный диагноз поставили в этот же день, биопроба не потребовалась».
Что касается собаки, контактировавшей с зараженной лисицей, сейчас она на карантине, который продлится 6 - 10 дней, если за это время симптомов и признаков проявления заболевания заподозрено не будет, животное передадут хозяевам.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В очередной раз мы говорим о том, что основной резервуар вируса бешенства находится в дикой природе, и подтверждением тому вот смерть лисицы от бешенства. В прошлом году 60% болезней было у диких животных, в позапрошлом году 86% было у диких животных, год на год не приходится».
В регионе на протяжении четырех лет ежегодно раскладывают вакцину против бешенства диких плотоядных животных. И это дает свои плоды.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году было 15 случаев заболеванием бешенством, в 15 районах области, и мы говорим - 86% это были дикие животные, в прошлом году, в 2019 тоже было 15 случаев, но в 10 районах, но уже 60% диких животных, т.е. мы видим, что в дикой природе количество случаев бешенства заметно уменьшается».
Как сообщают в управлении ветеринарии области, для предотвращения случаев бешенства в течении года проводится несколько раскладов вакцины в местах обитания диких животных. Что касается домашних животных, которые заболевают бешенством, здесь уже ответственность лежит на плечах хозяев, некоторые владельцы животных относятся с пренебрежением к вакцинации, несмотря на то, что вакцина бесплатна и поступает в область за счет средств федерального бюджета.