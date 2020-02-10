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10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства

В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства

Вчера, 17:50
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Елена Крылова
В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства


Специалисты областной ветеринарной лаборатории установили очередной диагноз бешенство. Смертельно опасное заболевание было выявлено у лисицы, которую обнаружили в Кирово-Чепецком районе.

В Кирово-Чепецком районе, неподалеку от деревни Пыжа был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства. На минувшей неделе местный житель во время прогулки с собакой обнаружил на дороге труп лисицы и сразу сообщил об этом в ветеринарную службу, лисица была отправлена на обследование в лабораторию.

СЕРГЕЙ СКРЯБИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«Поступил материал, провели исследование, положительный диагноз поставили в этот же день, биопроба не потребовалась».
 
Что касается собаки, контактировавшей с зараженной лисицей, сейчас она на карантине, который продлится 6 - 10 дней, если за это время симптомов и признаков проявления заболевания заподозрено не будет, животное передадут хозяевам.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В очередной раз мы говорим о том, что основной резервуар вируса бешенства находится в дикой природе, и подтверждением тому вот смерть лисицы от бешенства. В прошлом году 60% болезней было у диких животных, в позапрошлом году 86% было у диких животных, год на год не приходится».
 
В регионе на протяжении четырех лет ежегодно раскладывают вакцину против бешенства диких плотоядных животных. И это дает свои плоды.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году было 15 случаев заболеванием бешенством, в 15 районах области, и мы говорим - 86% это были дикие животные, в прошлом году, в 2019 тоже было 15 случаев, но в 10 районах, но уже 60% диких животных, т.е. мы видим, что в дикой природе количество случаев бешенства заметно уменьшается».
 
Как сообщают в управлении ветеринарии области, для предотвращения случаев бешенства в течении года проводится несколько раскладов вакцины в местах обитания диких животных. Что касается домашних животных, которые заболевают бешенством, здесь уже ответственность лежит на плечах хозяев, некоторые владельцы животных относятся с пренебрежением к вакцинации, несмотря на то, что вакцина бесплатна и поступает в область за счет средств федерального бюджета.
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