Кировчан приглашают стать донорами крови.

В январе свыше 300 жителей области стали донорами крови. Процедуру можно пройти не только в центре крови, но и в специальном автомобиле во время донорских акций.В этом году запланировано провести более 100 выездных акций, из них около 80 пройдут в районах области.С их перечнем можно ознакомиться на сайте Центра крови donorkirov.ru.Для жителей областного центра акция «Милосердие без выходных» состоится 15 февраля в центре крови на улице Красноармейской.Прием доноров пройдет по предварительной записи через электронную регистратуру или по телефону 25-45-00.