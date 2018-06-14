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13 февраля 02:02
12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
Кировчан приглашают стать донорами крови.

Кировчан приглашают стать донорами крови.

Вчера, 13:43
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Кировчан приглашают стать донорами крови.

В январе свыше 300 жителей области стали донорами крови. Процедуру можно пройти не только в центре крови, но и в специальном автомобиле во время донорских акций.

В этом году запланировано провести более 100 выездных акций, из них около 80 пройдут в районах области.

С их перечнем можно ознакомиться на сайте Центра крови donorkirov.ru.

Для жителей областного центра акция «Милосердие без выходных» состоится 15 февраля в  центре крови на улице Красноармейской.

Прием доноров пройдет по предварительной записи через электронную регистратуру или по телефону 25-45-00. 
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