ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

25 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6527
EURO: 69.0737
Погода в городе Кирове:
днём:  +8...+10°C
вечером:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Политика

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

Сегодня, 11:04 | Просмотров: 481 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пакет документов о согласовании кандидатур для назначения на государственные должности заместителей Председателя Правительства Кировской области был направлен в областное ЗакСобрание 25 сентября 2017 года.
 
Утверждение состоится на очередном пленарном заседании ОЗС.
 
На должность первого заместителя председателя правительства представлена кандидатура Александра Чурина, генерального директора ОАО «Завод Сельмаш».
 
Свои позиции в новом составе правительства сохранили заместители председателя Максим Кочетков, Дмиртий Курдюмов, Алексей Котлячков, Илья Шульгин. Новые кандидатуры - Андрей Плитко и Алексей Коробов. Оба работали в структуре Росреестра. В числе выбывших зампредов - Константин Мищенко, Ольга Куземская, Владимир Бекетов.
 
На должность руководителя минфина предложена Лариса Маковеева, госсобственностью - Артем Сурженко.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

12:45 25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Слободском в пожаре погиб 9-летний ребенок.

11:28 25.09.2017


В Слободском в пожаре погиб 9-летний ребенок.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

11:04 25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

16:06 22.09.2017


В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

15:58 22.09.2017


В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

15:46 22.09.2017


Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

13:35 22.09.2017


В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

Все новости

Вести. Кировская область

Российское движение школьников в Кирове набирает обороты

12:00 25.09.2017


Российское движение школьников в Кирове набирает обороты

Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере

10:43 25.09.2017


Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере

Ремонт дорог: что осталось неохваченным

10:27 25.09.2017


Ремонт дорог: что осталось неохваченным

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерства

10:19 25.09.2017


Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерства

Возвращение в социум - омбудсмен добился признания дееспособности девушки

10:14 25.09.2017


Возвращение в социум - омбудсмен добился признания дееспособности девушки

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Обновлен состав Правительства Кировской области

23.09.2016


Обновлен состав Правительства Кировской области

Новая команда губернатора

24.03.2009


Новая команда губернатора

На место Бориса Веснина назначен Владимир Бекетов

21.09.2016


На место Бориса Веснина назначен Владимир Бекетов

Игорь Васильев вывел из состава правительства Георгия Мачехина

27.10.2016


Игорь Васильев вывел из состава правительства Георгия Мачехина

Заседание ОЗС о согласовании кандидатуры нового первого заместителя председателя правительства

21.02.2014


Заседание ОЗС о согласовании кандидатуры нового первого заместителя председателя правительства

Сергей Щерчков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

16.08.2016


Сергей Щерчков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх