Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

Поделиться новостью:

Пакет документов о согласовании кандидатур для назначения на государственные должности заместителей Председателя Правительства Кировской области был направлен в областное ЗакСобрание 25 сентября 2017 года.

Утверждение состоится на очередном пленарном заседании ОЗС.

На должность первого заместителя председателя правительства представлена кандидатура Александра Чурина, генерального директора ОАО «Завод Сельмаш».

Свои позиции в новом составе правительства сохранили заместители председателя Максим Кочетков, Дмиртий Курдюмов, Алексей Котлячков, Илья Шульгин. Новые кандидатуры - Андрей Плитко и Алексей Коробов. Оба работали в структуре Росреестра. В числе выбывших зампредов - Константин Мищенко, Ольга Куземская, Владимир Бекетов.

На должность руководителя минфина предложена Лариса Маковеева, госсобственностью - Артем Сурженко.