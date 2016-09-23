Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.
Сегодня, 11:04 | Просмотров: 481 | Версия для печати
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Пакет документов о согласовании кандидатур для назначения на государственные должности заместителей Председателя Правительства Кировской области был направлен в областное ЗакСобрание 25 сентября 2017 года.
Утверждение состоится на очередном пленарном заседании ОЗС.
На должность первого заместителя председателя правительства представлена кандидатура Александра Чурина, генерального директора ОАО «Завод Сельмаш».
Свои позиции в новом составе правительства сохранили заместители председателя Максим Кочетков, Дмиртий Курдюмов, Алексей Котлячков, Илья Шульгин. Новые кандидатуры - Андрей Плитко и Алексей Коробов. Оба работали в структуре Росреестра. В числе выбывших зампредов - Константин Мищенко, Ольга Куземская, Владимир Бекетов.
На должность руководителя минфина предложена Лариса Маковеева, госсобственностью - Артем Сурженко.
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